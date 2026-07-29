Рассказываем, какие из них принесут больше пользы и как включить их в ежедневное меню.

Семечки - привычный продукт, который многие любят за вкус, но мало кто задумывается, сколько пользы в маленькой горстке. В них есть белок, полезные жиры, витамины и минералы.

Разбираемся, чем полезны тыквенные семечки, чем отличаются от подсолнечных и какие из них стоит чаще добавлять в свой рацион.

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Какие семечки самые полезные

Тыквенные и подсолнечные семечки - это источник растительного белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Однако по составу они отличаются, поэтому выбор зависит от того, каких питательных веществ вы хотите получить больше, пишет издание Verywell Health.

Если сравнивать пищевую ценность порции 28 г, то:

очищенные тыквенные семечки содержат 163 ккал, 8 г белка, 1,8 г клетчатки и 156 мг магния;

очищенные семечки подсолнечника - 165 ккал, 5,5 г белка, 3 г клетчатки и 36,6 мг магния.

По содержанию белка и магния лидируют очищенные тыквенные семечки, а семечки подсолнечника содержат немного больше клетчатки и кальция.

Чем полезны тыквенные семечки

Если вам нужно увеличить потребление белка и магния, лучше выбирать именно очищенные тыквенные семечки - польза этих семян в первую очередь связана с высоким содержанием этих двух важных элементов.

Белок необходим организму, поскольку он:

помогает дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит;

нужен для восстановления тканей и поддержания здоровья мышц;

помогает наращивать мышечную массу и замедляет ее потерю с возрастом;

ускоряет восстановление после тренировок и физических нагрузок.

Еще одно важное достоинство тыквенных семечек - большое количество магния. Они содержат его значительно больше, чем семечки подсолнечника.

Магний необходим организму, поскольку он:

помогает нормально работать нервной системе и мышцам;

поддерживает защитные функции организма;

участвует в регулировании уровня сахара в крови;

помогает сохранять здоровье костей;

нужен для нормальной работы сердца.

Кроме того, тыквенные семечки являются хорошим источником клетчатки - около 1,8 г на порцию 28 г.

Чем полезны семечки подсолнуха

Семечки подсолнуха, польза которых связана с высоким содержанием полезных веществ, могут стать хорошим дополнением к рациону. Хотя по содержанию белка и магния они уступают тыквенным, но также обладают высокой пищевой ценностью.

В порции 28 г содержится около 3 г клетчатки, поэтому по ее количеству семечки подсолнечника превосходят тыквенные.

Клетчатка помогает:

поддерживать нормальную работу кишечника и предотвращать запоры;

сохранять баланс полезной микрофлоры;

снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП);

дольше чувствовать сытость, что может помочь контролировать вес;

поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, очищенные семечки подсолнечника содержат немного больше кальция, чем тыквенные, хотя разница между ними невелика.

Оба вида семечек имеют мягкий ореховый вкус с легкой сладостью, поэтому их можно добавлять в овсяную кашу, йогурт или хлопья, класть в смузи, использовать в супах, салатах, добавлять в домашнюю выпечку или гранолу, есть как самостоятельный перекус.

При этом увеличивать количество клетчатки в рационе следует постепенно. Если резко начать употреблять много продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, могут появиться вздутие живота, повышенное газообразование и диарея.

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