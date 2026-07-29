Назван фрукт, в котором калия больше, чем в бананах: сушеные можно есть вместо сладостей

Июль – разгар сезона этих фруктов.

Сезон абрикосов в самом разгаре, и эти фрукты могут стать не только вкусным, но и полезным перекусом вместо сладостей. Они низкокалорийны, содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, а сушеные абрикосы по содержанию калия даже превосходят бананы. Об этом пишет Rynekzdrowia.pl.

В статье отмечается, что свежие и сушеные абрикосы имеют разную пищевую ценность. В 100 г свежих абрикосов содержится примерно 48 ккал, тогда как такая же порция сушеных обеспечивает около 240 ккал. Во время сушки из плодов испаряется вода, однако большинство питательных веществ сохраняется. В результате их содержание в пересчете на 100 г продукта становится значительно выше.

"Лучше всего разницу видно на примере калия. В 100 г свежих абрикосов содержится примерно 259 мг этого минерала. Для сравнения: банан содержит около 358 мг калия на 100 г, тогда как сушеные абрикосы – более 1100 мг. Это означает, что именно сушеные, а не свежие абрикосы превосходят бананы по содержанию калия", – пояснили в издании.

Видео дня

Впрочем, отмечается в статье, на практике трудно сравнивать эти продукты только по показателям в расчете на 100 г, ведь мало кто съедает за один раз 100 г сушеных абрикосов, тогда как порция свежих фруктов или банан не представляют проблемы. Поэтому стоит обращать внимание не только на цифры, но и на размер типичной порции.

Летом стоит есть свежие абрикосы

Сезон свежих абрикосов длится относительно недолго, утверждается в материале, поэтому стоит воспользоваться им, пока плоды спелые и ароматные. Их можно есть как самостоятельный перекус или добавлять в йогурт, овсянку, творог, салаты и десерты.

Свежие абрикосы низкокалорийны, но в то же время содержат много клетчатки (примерно 2 г на 100 г), витамина С, витамина Е, бета-каротина, пишут авторы.

По их словам, особенно важен именно бета-каротин. Этот пигмент отвечает за их насыщенный оранжевый цвет. Организм может преобразовывать его в витамин А, который необходим, в частности, для нормального зрения, работы иммунной системы, а также поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек.

Абрикосы также содержат полифенолы и другие растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Хотя, вопреки громким заголовкам, они не являются волшебным средством для сохранения молодости или здоровья, эти вещества могут быть ценной составляющей здорового питания и образа жизни, заверили в издании.

Сушеные абрикосы – концентрированный источник калия

Сушка делает абрикосы более калорийными, но в то же время они становятся богаче клетчаткой и минеральными веществами. Это в первую очередь касается калия, который, как отмечает издание, помогает поддерживать нормальную работу мышц, участвует в передаче нервных импульсов и способствует поддержанию нормального артериального давления.

"В то же время сушеные фрукты лучше рассматривать как дополнение к рациону, а не как перекус без каких-либо ограничений. Несколько сушеных абрикосов хорошо сочетаются с овсянкой, натуральным йогуртом или орехами, но если съесть целую горсть, организм получит значительно больше калорий и природных сахаров, чем в случае со свежими фруктами", – отмечается в статье.

Тем, кто покупает сушеные абрикосы, авторы советуют обратить внимание на их состав. Плоды ярко-оранжевого цвета часто консервируют диоксидом серы, который помогает сохранить их цвет. По словам экспертов, у чувствительных людей сульфиты могут вызывать нежелательные реакции. Более темные сушеные абрикосы обычно не обрабатывают диоксидом серы, поэтому их состав проще.

Ранее УНИАН писал, что есть фрукты, в которых больше калия, чем в бананах, но люди редко их едят. Отмечалось, что сливы сорта "мирабель" часто остаются незамеченными, однако они содержат множество ценных полезных веществ, и их стоит чаще включать в свой рацион. Они идеально подходят для диабетиков, содержат много калия и регулируют кровяное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: