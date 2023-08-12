Также западный специалист ответила на вопрос, который волнует многих худеющих - за сколько часов до сна можно покушать.

Западный диетолог Изабела Рамос рассказала о лучшей диете, которая поможет вести более здоровую жизнь дольше.

"Интервальное голодание было связано с активацией различных генов, в том числе генов SIRT, которые связаны с долголетием и здоровьем клеток", - сказала она, передает Express.co.uk. По словам Рамос, гены SIRT известны как "гены долголетия", поскольку исследования на животных показали, что они замедляют развитие возрастных заболеваний.

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"Считается, что эти гены активируются в ответ на голодание или ограничение калорий", - пояснила специалист. Одна добавила, что их активация связана с различными преимуществами для здоровья.

Польза для здоровья включает защиту от окислительного стресса и повреждения клеток, восстановление ДНК, регуляцию метаболизма и противовоспалительное действие. При этом Рамос уточнила, что влияние интервального гододания на эти гены до конца еще не изучена.

Также специалист ответила на волнующий многих худеющих вопрос - как поздно человек на диете на самом деле может поесть чевером.

"Мы должны избегать еды за четыре часа до сна. Это обычная рекомендация для поддержки наших циркадных часов и улучшения качества сна", - ответила специалист.

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