Ученые доказали, что поздний прием пищи способствует ожирению.

Людям, стремящимся похудеть, уже давно известен совет избегать ночных перекусов. Недавнее американское исследование раскрыло, как именно поздний прием пищи влияет на массу тела.

Как сообщает Science Alert, ученые обнаружили, что прием пищи на четыре часа позже обычного фактически изменил многие физиологические и молекулярные механизмы, способствующие увеличению веса.

Как проводилось исследование

Исследователи попросили 16 участников следовать двум разным графикам приема пищи, каждый в течение шести дней.

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В первой группе участники принимали пищу в начале дня, причем последний прием пищи был примерно за шесть часов и 40 минут до сна.

Во второй группе участники пропускали завтрак и вместо этого обедали, ужинали и еще раз ужинали. Их последний прием пищи был только за два с половиной часа до сна.

Что показало исследование

Команда обнаружила, что по сравнению с ранним приемом пищи, поздний прием пищи не только усиливал субъективное чувство голода на следующий день, но также увеличивал соотношение гормонов "голода" в крови - несмотря на то, что участники придерживались одинаковой диеты в обоих протоколах.

Поздний прием пищи также привел к снижению количества сожженных калорий на следующий день. Ученые установили, что поздний прием пищи также вызывает молекулярные изменения, способствующие накоплению жира.

В совокупности эти результаты показывают, что поздний прием пищи приводит к ряду физиологических и молекулярных изменений, которые со временем могут привести к увеличению веса.

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