Ученые убеждены, что процесс старения можно существенно замедлить, если придерживаться определенных правил.

Старение - это неизбежный этап жизни каждого и увы, обмануть природу невозможно. Даже если в 50 вы выглядите на 40, ваш организм изношен в соответствии с вашим реальным возрастом, а не с вашим внешним видом. Однако процесс старения можно существенно замедлить.

Причины резкого старения

Резкое старение может начаться из-за сильной стрессовой ситуации. Также резкое старение может быть спровоцировано хроническими заболеваниями, плохой генетикой и наследственностью. Также резкое старение может быть спровоцировано гормональными заболеваниями.

Если говорить о том, что больше всего влияет на старение, то нужно понимать, что скорость старения любого человека на 20% зависит от наследственности и генетики. Оставшиеся 80%, влияющие на старение вашего организма - это ваш образ жизни: сон, питание, физическая активность, экология и т. д.

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Если говорить о том, что ускоряет старение, то это вредные привычки и неправильный ритм жизни. Курение, нехватка сна, нарушенный режим питания, стрессовые ситуации неизбежно ведут к ускорению процессов старения.

Привычка пить воду перед сном может стать причиной утренних отеков и как результат - спровоцировать опущение уголков рта и раннее появление носогубной складки.

Что стареет в первую очередь

Нужно понимать что есть две стороны старения: то старение, которое мы видим, и то, которого мы не видим, но оно гораздо более серьезно и опасно для жизни.

Если говорить о внешнем проявлении старения, то первые признаки старения чаще всего проявляются на коже, и, в первую очередь, на коже лица. Первым происходит старение именно кожи лица, затем увядает кожа рук и шеи.

Если тело обычно прикрыто одеждой, защищающей кожу от вредных воздействий извне, то кожа лица, несмотря на уход, остаётся незащищённой.

Также за счет большого количества мимических мышц именно на лице начинаются первые глубокие морщины.

Что касается скрытых признаков старения, то в первую очередь у нас стареет сердечно-мышечная система. Именно поэтому людям после 50 лет нужно регулярно посещать кардиолога, следить за давлением и состоянием сосудов.

Как стареет лицо

Как правило, до 30-ти лет жир на лице распределяется равномерно и создает припухлости, благодаря которым лоб, виски, щеки, области вокруг глаз и рта выглядят гладкими и упругими.

После 30-ти объем жировых отложений на лице уменьшается. Черты лица лишаются округлости, кожа теряет эластичность и провисает. Также наблюдается постепенное опускание уголков рта и глаз. Если у вас тонкая кожа - может появиться капилярная сетка, которой в молодом возрасте не было. Повышаются обезвоженность и чувствительность кожи, появляются морщины, пигментация, изменяется овал лица.

Какой тип кожи стареет быстрее

Сухая кожа стареет гораздо быстрее жирной. Сухая кожа начинает быстро терять упругость и эластичность. Если вы заядлый курильщик - процесс старения кожи будет проходить гораздо быстрее.

При первых признаках старения люди с сухой кожей обращают внимание на тусклый цвет лица. Появляется снижение тургора кожи и тонуса мышц. Также наблюдается опущение уголков глаз и рта. Четко проявляется рисунок носогубного треугольника и слезной борозды.

Самый опасный напиток для пожилых

Самый опасный напиток для людей преклонного возраста - алкоголь. Спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде. Кроме того, алкоголь может стать причиной серьезного гипертонического криза, спровоцировав резкий скачок давления.

Кроме того, алкоголь способствует развитию остеопороза, деменции и значительно увеличивает хрупкость костей.

Как остановить старение

К сожалению, остановить старение невозможно. Однако его можно существенно замедлить. Если речь идет о гормональном старении, то его можно замедлить правильно подобрав необходимые препараты.

В основном гормональное старение кожи наблюдается у женщин в период менопаузы. Оно происходит из-за снижения концентрации эстрадинола — женского полового гормона. В этом случае вам необходимо получить консультацию у эндокринолога, который поможет правильно подобрать препараты.

Если говорить о возрастном старении, то его можно существенно замедлить за счет правильного питания и активного образа жизни. В первую очередь постарайтесь избавиться от лишнего веса. Не пытайтесь похудеть слишком быстро, так как резкое сбрасывание веса сделает вашу кожу дряблой и обвисшей, а вес скорее всего снова вернется. Сбрасывайте вес постепенно, без излишних диет и чрезмерных физических нагрузок.

Также диетологи советуют употреблять в пищу как можно больше овощей, зелени и кисломолочных продуктов. Существенно замедляют старение тыквенные семечки, жирная рыба, томаты, какао и темный шоколад.

Что касается активного образа жизни, то для замедления старения необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Если здоровье позволяет - займитесь плаваньем, так как оно крайне полезно для работы опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудисной системы.

Если же плаванье уже дается с трудом - ограничьтесь пешими прогулками на свежем воздухе.