Но исследователи говорят, что чем больше человек ходит, тем лучше.

Согласно новому исследованию, всего 4000 шагов в день может быть достаточно, чтобы снизить риск ранней смерти человека. Но ученые обнаружили, что каждый дополнительный шаг приносит больше пользы для здоровья.

Благодаря фитнес-трекерам и смартфонам люди больше, чем когда-либо, сосредоточены на прохождении пресловутых 10000 шагов в день, пишет Independent. Но новое исследование, опубликованное в "Европейском журнале профилактической кардиологии", показало, что количество шагов, которые человек должен проходить каждый день, чтобы улучшить свое здоровье, может быть меньше, чем считалось ранее.

Исследователи обнаружили, что прохождение не менее 3967 шагов в день помогает человеку снизить риск смерти от любой причины. А прохождение не менее 2337 шагов в день начало снижать риск смерти от сердечных заболеваний.

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Исследование, крупнейшее в своем роде на сегодняшний день, показало, что чем больше человек ходит, тем ниже риск преждевременной смерти.

По словам ученых, даже если бы люди проходили до 20000 шагов в день, польза для здоровья продолжала бы расти. Они обнаружили, что риск умереть от любой причины или от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается с каждыми 500-1000 дополнительными шагами, которые человек проходит.

Так, дополнительные 1000 шагов в день были связаны с 15% снижением риска смерти от любой причины, а увеличение на 500 шагов в день было связано с 7% снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые во главе с Мацеем Банахом, профессором кардиологии Медицинского университета города Лодзь в Польше, и адъюнкт-профессора Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Ciccarone при Медицинской школе Университета Джона Хопкинса в США изучили 17 различных исследований с информацией почти о 227 тысячах человек. За людьми следили в среднем семь лет.

"Наше исследование подтверждает, что чем больше вы ходите, тем лучше. Мы обнаружили, что это касается как мужчин, так и женщин, независимо от возраста и независимо от того, живете ли вы в умеренном, субтропическом или субполярном регионе мира или в регионе со смешанным климатом", - сказал профессор Банах.

"Кроме того, наш анализ показывает, что для значительного снижения смертности от любых причин требуется всего 4000 шагов в день, а для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - еще меньше", - добавил Банах.

"В мире, где появляется все больше и больше передовых лекарств для лечения конкретных состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, я считаю, мы всегда должны подчеркивать, что изменение образа жизни, включая диету и физические упражнения, могут быть как минимум такими же или даже более эффективными в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и продлении жизни", - подчеркнул профессор.

Ранее чиновники системы здравоохранения в Англии призывали людей сосредоточиться на увеличении темпа ходьбы, а не только на расстоянии или количестве шагов. По их словам, люди должны "сосредоточиться на быстрой ходьбе, а не только на 10000 шагов".

Почему важна физическая активность

Как сообщал УНИАН, ранее в ВОЗ заявили, что ежегодно в мире около пяти миллионов людей умирают из-за недостатка физических нагрузок. Каждый четвертый взрослый и четыре из пяти подростков не занимаются спортом, а во время карантина и самоизоляции на фоне пандемии коронавируса ситуация еще ухудшилась.

Отмечалось, что регулярные физические нагрузки имеют важное значение для предотвращения сердечных заболеваний, диабета и рака, одновременно уменьшая симптомы депрессии и тревоги и укрепляя здоровье мозга.

Также ученые выяснили, что физическая активность улучшает психическое здоровье. Так, повседневные занятия, такие как подъем по лестнице, приводят к значительному улучшению самочувствия.

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