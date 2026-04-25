Не греческий: диетологи рассказали, какой йогурт полезнее для кишечника

Этот сорт йогурта будет полезнее для кишечника, а также поможет восполнить недостаток кальция в организме.

На рынке здорового питания долгое время лидером оставался греческий йогурт, однако теперь у него появился конкурент. Дело в том, что все больше людей открывают для себя болгарский йогурт.

Эксперты отмечают, что рынок йогуртов постепенно меняется: греческий уже не является единственным лидером. Болгарский йогурт привносит разнообразие и может стать одним из ключевых пищевых трендов ближайших лет, пишет Mindmegette.

Почему греческий йогурт был так популярен

Популярность греческого йогурта объясняется его высоким содержанием белка. Кроме того, в нем меньше сахара и углеводов, что отлично подходит для худеющих и просто поклонников здорового питания.

Болгарский йогурт – новый тренд

Болгарский йогурт имеет слегка кисловатый вкус. В отличие от греческого, он не подвергается интенсивной фильтрации, благодаря чему может содержать больше минералов, включая кальций.

В чем разница

Основные отличия между двумя этими йогуртами заключаются в способе производства и составе:

Текстура: греческий йогурт гуще, болгарский - мягче и более кремовый;

Белок: в греческом йогурте его больше;

Кальций: болгарский йогурт содержит больше кальция;

Пробиотики: болгарский йогурт богат уникальными бактериями, полезными для кишечника.

Также важно, что греческий йогурт более концентрированный из-за фильтрации, тогда как болгарский сохраняет более "естественный" состав молока.

Как употреблять болгарский йогурт

Одно из главных преимуществ болгарского йогурта – его универсальность. Несмотря на кисловатый вкус, его легко адаптировать под разные блюда.

Его можно сочетать с фруктами, гранолой, есть в качестве питательного завтрака с овсянкой.

Он также отлично подходит для выпечки, делая тесто более мягким и сочным - его используют в пирогах, блинах или банановом хлебе, а также как замену сметане.

Кроме того, йогурт хорошо подходит для маринадов, помогая сделать мясо более нежным. Его можно использовать в блюдах с курицей или специями.

Конечно, хотя интерес к новым продуктам растет, греческий йогурт вряд ли исчезнет с меню сторонников правильного питания. Выбор зависит от личных предпочтений: тем, кто ищет больше белка, подойдет греческий йогурт, а тем, кто ценит натуральность и пробиотики, стоит обратить внимание на болгарский.

Другие новости о здоровье

Ранее диетологи назвали 4 продукта, в которых витамина Е гораздо больше, чем в миндале.Большинство этих продуктов вполне доступны и легко вписываются в ежедневный рацион.

Кроме того, диетологи назвали напиток №1, который нужно пить для укрепления костей. Этот напиток необходимо употреблять каждый день, особенно женщинам в возрасте 50 лет.

Вас також можуть зацікавити новини: