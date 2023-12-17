Недавние исследования показывают, что молоко содержит аминокислоту - триптофан, которая вызывает сонливость, однако не все так однозначно.

Хорошей альтернативой таблеткам для сна может стать стакан теплого молока. Это проверенное временем средство вызывает сонливость у человека.

Однако на самом деле однозначного ответа на вопрос помогает ли теплое молоко уснуть нет. Исследователи разделились во мнениях относительно того, вызывает ли теплое молоко сонливость, пишет The Dailymeal. Недавние исследования показывают, что молоко содержит аминокислоту - триптофан, которая вызывает сонливость. Однако нет точной связикорреляции с тем, что теплое молоко перед сном действительно помогает. Аналогично, эта аминокислота присутствует в молоке, даже когда оно холодное, поэтому возникает вопрос, почему именно теплое молоко, а не просто молоко.

Возможно, именно психология делает из теплого молока мощное средство для сна.

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Кроме того, по данным Американского химического общества, молоко также содержит определенные пептиды (которые состоят из аминокислот), которые могут действовать как естественные средства для снятия стресса. Эти пептиды могут быть использованы в будущих средствах для сна. Однако, нет никаких доказательств того, что эти пептиды, содержащиеся в молоке, станут более эффективными, если молоко нагреть.

Так что, если сонливость вызывает не химическое вещество в молоке, его теплое или холодное состояние, то это может быть психосоматика.

Теплое молоко может вызвать приятные воспоминания о детстве, что дает возможность почувствовать себя уютно и комфортно, поэтому это популярный метод засыпания. Психология теплого молока может объяснить, почему оно является эффективным средством для сна. Теплое молоко может действовать как плацебо, вызывая у людей сонливость.

По данным National Geographic, известно, что плацебо влияют на организм, потому что они эффективно обманывают мозг, заставляя его поверить в то, что что-то работает так, как мы надеемся. Это также может объяснить феномен теплого молока и то, почему люди ему доверяют.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы так или иначе правильно определить, вызывает ли теплое молоко сон или нет. Однако, когда пора ложиться спать, стакан теплого молока точно не повредит.

Другие полезные для человека напитки

Исследования показывают, что употребление большого количества чашек кофе в день улучшает работу мозга.

Также ученые выясняли, какие напитки - кофе или чай полезнее для человека. Они пришли к выводу, что в сочетании со здоровой диетой и образом жизни и чай и кофе имеют потенциальную пользу для здоровья.

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