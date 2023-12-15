Кофе полезно употреблять для повышения умственной активности, улучшения настроения и спортивных результатов.

В сочетании со здоровой диетой и образом жизни и чай и кофе имеют потенциальную пользу для здоровья.

"Кофе и чай - два самых любимых напитка в мире, которые ценятся за богатый вкус, стимулирующий эффект и комфорт, который они приносят. Исследования показали, что помимо вкуса и аромата кофе и чай приносят целый ряд преимуществ для здоровья, и они могут даже помогают снизить риск развития рака", - сказала Fox News Николь Эндрюс - врач-диетолог из Три-Ситис.

И кофе, и чай являются богатыми источниками антиоксидантов - соединений, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. "Свободные радикалы могут повредить ДНК и другие клеточные компоненты, что потенциально может привести к развитию рака", - сказала Эндрюс.

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По ее словам, антиоксиданты, содержащиеся в кофе и чае, такие как полифенолы и катехины, нейтрализуют эти свободные радикалы, снижая риск повреждения клеток.

"Хотя кофе и чай приносят пользу для здоровья при употреблении в умеренных количествах, важно осознавать потенциальные недостатки, связанные с такими добавками, как сироп, сахар, чрезмерное количество сливок", - сказала Эндрюс.

Специалист отметила, что эти добавки могут превратить полезные напитки во вредные, в первую очередь из-за увеличения ежедневного потребления калорий.

С этим согласился и диетолог Дэн Галлахер, который отметил, что как и большинство продуктов питания, кофе и чай могут стать вредными для здоровья в зависимости от того, что в них добавлено.

"Сами по себе и кофе, и чай считаются полезными по одинаковым причинам. Оба оказывают благотворное воздействие на организм при регулярном употреблении", - отметил он.

Почему кофе и чай полезны для здоровья

Если вы пьете кофе или чай в чистом виде и/или просто добавляете в чашку, скажем, миндальное или овсяное молоко, польза от этих напитков может быть огромной.

Потенциальная польза кофе для здоровья

Кофе помогает повысить умственную активность. "Кофеин в кофе может улучшить умственную активность и концентрацию, что делает его эффективным тонизирующим средством", - сказала Эндрюс.

В этом смысле кофе также может помочь улучшить физическую работоспособность за счет повышения уровня адреналина, что делает его популярным выбором среди спортсменов.

Кроме того, "кофе богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, потенциально снижая риск различных заболеваний, включая рак".

Потенциальная польза чая для здоровья

Содержание антиоксидантов в чае является одной из главных причин, почему он так полезен. "Чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, потенциально снижая риск хронических заболеваний, включая рак и болезни сердца", - сказал Эндрюс.

"Регулярное употребление чая связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, включая снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление и уровень холестерина", - сказала Эндрюс.

При этом специалист отметила, что рекомендации по размеру порции чая и кофе могут варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и толерантности к кофеину.

Обычно взрослым рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов (около четырех чашек заваренного кофе) кофеина в день. Этот лимит учитывает кофеин из всех источников, включая кофе, чай и другие напитки или продукты питания.

Умеренность: хотя чай часто считается более здоровым напитком, все же рекомендуется употреблять его в умеренных количествах и помнить о потреблении кофеина, если вы чувствительны к кофеину или имеете определенные

В связи с этим диетологи отмечают, что ответ на вопрос - что полезнее чай или кофе имеет множество нюансов. Подводя итог, можно сказать, что чай богат антиоксидантами и содержит меньше кофеина - и существует множество его видов, каждый из которых имеет свой уникальный профиль и пользу для здоровья.

Польза кофе для организма

Исследования показывают, что употребление большого количества чашек кофе в день улучшает работу мозга.

Также ученые установили, что вкус кофе не для всех людей одинаковый. То, как мы воспринимаем кофе, нравится ли нам его вкус и даже то, как он влияет на риск сердечного приступа или гипертонии, во многом определяется генами.

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