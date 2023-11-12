Диетологи назвали напитки, которые человек может употреблять в течение дня наряду или вместо воды.

Поддержание достаточного уровня жидкости в организме является важным компонентом здорового образа жизни, но хотя вода и является лучшим способом сделать это, существует также много других хороших вариантов.

"Для функционирования каждой клетки вашего тела требуется вода. От предотвращения инфекций до оптимизации скорости метаболизма — польза от употребления жидкости огромна и может даже улучшить качество сна и настроение", - сказала доктор Стефани Сассос, пишет Aol.com.

Специалист отметила, что даже легкое обезвоживание может снизить энергию, настроение и когнитивные способности. Она посоветовала регулярно пить воду, но также обращать внимание и на другие напитки. Сассос назвала некоторые из них, которые можно пить в течение всего дня.

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Минеральная вода

И в отличие от газированных напитков, большинство минеральных вод не содержат сахара и химикатов. Газированная вода так же увлажняет кожу, как и обычная, и к тому же полезна для здоровья, особенно если вы сами приправляете ее нарезанными фруктами - лаймом, апельсином, лимоном.

Кофе

Утренняя зависимость на самом деле может оказаться весьма полезной, но с некоторыми оговорками. Сначала хорошие новости: исследования показали, что употребление кофе связано со снижением риска развития диабета 2 типа, он богат хлорогеновыми кислотами, а также другими антиоксидантами, которые важны для здоровья глаз. Кофе снижает риск развития деменции и инсульта, и может помочь в борьбе с воспалением.

Однако эти преимущества можно свести на нет, если наполнить чашку сахаром, подслащенными сиропами и большим количеством сливок, сказала Сассос.

Чайный гриб

Ферментированный напиток, приготовленный из воды, чая, сахара, бактерий и дрожжей, естественным образом насыщен пробиотиками, которые помогают восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике. Когда вы пьете чайный гриб, вы потребляете полезные микробы, которые поддерживают пищеварение и общее здоровье кишечника. "Хотя чайный гриб не является волшебным эликсиром, он является отличной альтернативой алкогольным напиткам, которая может удовлетворить потребности в гидратации", - сказала диетолог Николь Родригес

Чай

Один из самых успокаивающих и полезных напитков, которые вы можете пить: он не содержит калорий и наполнен флавоноидами, которые помогают сохранить здоровье сердца. Два из лучших, которые стоит попробовать:

Зеленый чай - отличный выбор из-за его пользы для жизненных сил и может даже помочь в регулировании уровня сахара в крови и обмене веществ. Он также содержит такие соединения, как антиоксидантные катехины, класс флавоноидов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и играют роль в замедлении процесса старения.

Чай из гибискуса изготавливается из листьев цветка гибискуса ярко-розоватого, красного цвета и острого, но освежающего вкуса. Богатый антиоксидантами, такими как витамин С и флавоноиды, он может помочь предотвратить болезни и поддержать иммунитет. Употребление всего одной чашки в день может снизить кровяное давление.

Смузи

Чтобы быть полезным, напиток не обязательно должен выглядеть как вода: смешайте смузи с любимыми фруктами и овощами, и вы получите гидратацию и сытную закуску в одном.

"Основой смузи должен служить белок, будь то йогурт, молоко, творог или сывороточный белок. Затем добавьте растительный источник жира и клетчатки, такой как ореховое масло и семена чиа, а также ароматный ингредиент, такой как какао-порошок, чтобы приготовить вкусный, богатый питательными веществами смузи", - порекомендовала Родригес.

Кокосовая вода

Популярный вариант увлажнения, имеющий сладкий ореховый вкус. Кроме того, он богат электролитами, такими как калий, натрий и магний, которые помогают поддерживать баланс жидкости.

Нежирное и обезжиренное молоко

Молоко является одним из лучших источников кальция, который необходим организму для поддержания здоровья костей. Оно также богато такими важными питательными веществами, как витамины группы B, фосфор, калий и витамин К.

Кефир

Он богаче пробиотиками по сравнению со многими другими кисломолочными продуктами и является источником ключевых питательных веществ, таких как витамин D, кальций и магний, которые поддерживают здоровье костей и сердца. Сассос отметила, что, учитывая его богатую пробиотиками природу, кефир поддерживает здоровую иммунную систему и даже модулирует иммунную систему для подавления вирусных инфекций. К тому же, добавили специалисты, кефир весьма питательный и позволяет чувствовать себЯ сытым длительное время.

Вода с лимоном

Ранее ученые установили, что вода с лимоном - это напиток, который может принести пользу людям без проблем с желудком, но злоупотреблять им не стоит, поскольку, по словам диетологов, из-за ее кислотности может стираться зубная эмаль, и из-за этого появляется чувствительность зубов.

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