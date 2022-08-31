Убрать изжогу самостоятельно можно лишь в том случае, если она возникает редко. Если же это частый симптом - обязательно обращайтесь к врачу.

Изжога - это неприятное чувство жжения в груди и горле. Возникает оно когда желудочный сок поднимается вверх по пищеводу. Если изжога возникает редко (раз в неделю и реже), то это явление не опасно и с ним можно бороться самостоятельно.

Но если изжога мучает вас часто - обязательно обратитесь к врачу. Частое попадание желудочного сока в пищевод может привести к разным осложнениям и даже к онкологии. Также изжога может быть симптомом инфаркта, поэтому прислушайтесь, нет ли у вас одышки и боли в груди.

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Как снять изжогу медицинскими средствами - советы Евгения Комаровского

Известный украинский врач Евгений Комаровский при изжоге советует сразу избавляться от неприятного ощущения и не терпеть его. Терпеть изжогу очень вредно. Доктор Комаровский советует выпить антацидные препараты при изжоге. Но помогут они лишь в том случае, если симптом возникает редко, а не регулярно.

Если же жжение регулярное, то у человека воспален пищевод. В таком случае человеку нужно пройти длительный курс лечения для нормализации желудочной секреции. Лечение назначит гастроэнтеролог.

А вот сода при изжоге по словам Комаровского не поможет, хоть это и популярное средство. Раствор соды при жжении пить не стоит - он нарушает кислотность желудка.

Народные средства от изжоги

При изжоге полезно выпить травяной чай - он снимает раздражение пищевода. Рекомендуется приготовить чай из ромашки, корня имбиря, липы, солодки или тысячелистника. А вот мяту пить не стоит - она повышает кислотность желудка. Обезжиренное молоко создает временный барьер между желудком и пищеводом. Такой напиток быстро снимет жжение в пищеводе. Некоторые исследования показывают, что жвачка снимает изжогу в течение получаса. При активном жевании во рту выделяется много слюны, которая смывает желудочный сок. Съешьте 2 чайные ложки льняных семян , тщательно разжевывая семечки. В этих семечках содержится большое количество полезного при изжоге вещества омега-3, а также при жевании выделяется больше слюны. Снять изжогу поможет настой из свежих листьев подорожника . Порубите ножом несколько листьев и залейте стаканом кипятка. Выпейте настой, когда он остынет. Некоторые врачи при изжоге рекомендуют выпить стакан щелочной минеральной воды . Купить такую минералку можно в обычном продуктовом магазине или в аптеке.

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