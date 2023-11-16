Исследования доказывают множество способов, которыми зеленый чай улучшает здоровье - от снижения жировых отложений и уровня сахара в крови до улучшения способностей мозга.
Специалисты назвали 8 преимуществ употребления зеленого чая, пишет Eatthis.com. Первое - это зеленый чай может помочь улучшить здоровье кожи. В частности, полифенолы в зеленом чае могут помочь защитить кожу от ультрафиолетового излучения, то есть от меланомы и немеланомного рака кожи.
2. Зеленый чай помогает снизить риск развития некоторых видов рака. Полифенолы и другие биологически активные соединения зеленого чая, могут помочь предотвратить несколько типов рака, включая рак молочной железы, колоректальный рак, рак печени, яичников, простаты, полости рта и кожи.
3. Вы получите заряд антиоксидантов. Напиток содержит больше полезных катехинов, чем черный чай или чай улун.
4. Зеленый чай полезен для мозга. Если вы ищете способы сохранить остроту ума с возрастом, подумайте о добавлении зеленого чая в рацион. Также этот напиток помогает снизить окислительный стресс.
5. Зеленый чай помогает предотвратить диабет 2 типа. Чай помогает снизить уровень сахара в крови натощак. Зеленый чай помогает защитить клетки, вырабатывающие инсулин, а флавоноиды помогают уничтожить вредные свободные радикалы и уменьшить воспаление.
6. Зеленый чай полезен для сердца. Зеленый чай - суперзвезда, когда дело касается здоровья сердца, говорят диетологи. Они отметили, что полифенольные катехины, содержащиеся в зеленом чае, улучшают уровень общего холестерина и "плохого" холестерина, которые являются двумя основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Зеленый чай может сделать вас более внимательным и помочь сохранить спокойствие. В то время как кофе бодрит, кофеин и другие биологически активные соединения зеленого чая могут помочь начать работу в спокойном расположении духа. Диетологи объяснили, что зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая обеспечивает спокойное внимание и работает вместе с кофеином.
L-теанин также может уменьшить беспокойство, увеличивая выработку дофамина в мозге, тем самым улучшая психическое здоровье и позволяя людям расслабиться от стресса.
8. Зеленый чай повышает содержание флавоноидов в рационе. Недавнее исследование показало, что ежедневное потребление флавоноидов из чая связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и любой причины смерти.
Как объяснил диетолог Джой Дюбост, "флавоноиды - это природные пищевые соединения, содержащиеся в чае, которые связаны со здоровьем сердца. Ежедневное потребление не менее 200–500 миллиграммов флавоноидов, которые содержатся в 2-3 чашки чая могут помочь поддержать здоровое сердца".
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Журналистка по вопросам здравоохранения Фиона Коллингем выясняла, действительно ли полезна куркума и начала пить чай с ней ежедневно в течение 2 недель. Эксперимент Фиона начала в сентябре из-за тяжелого периода для здоровья - сначала она заболела COVID-19, а затем перенесла операцию по удалению эндометриоза.
Кроме того, ранее диетологи заявили, что чашка зеленого чая помогает справиться с длительным воспалением в организме, которое может стать хроническим, потенциально приводя к проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет и рак.