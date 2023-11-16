Исследования показывают, что этот напиток может быть одним из самых полезных, которые вы можете употреблять.

Исследования доказывают множество способов, которыми зеленый чай улучшает здоровье - от снижения жировых отложений и уровня сахара в крови до улучшения способностей мозга.

Специалисты назвали 8 преимуществ употребления зеленого чая, пишет Eatthis.com. Первое - это зеленый чай может помочь улучшить здоровье кожи. В частности, полифенолы в зеленом чае могут помочь защитить кожу от ультрафиолетового излучения, то есть от меланомы и немеланомного рака кожи.

2. Зеленый чай помогает снизить риск развития некоторых видов рака. Полифенолы и другие биологически активные соединения зеленого чая, могут помочь предотвратить несколько типов рака, включая рак молочной железы, колоректальный рак, рак печени, яичников, простаты, полости рта и кожи.

Видео дня

3. Вы получите заряд антиоксидантов. Напиток содержит больше полезных катехинов, чем черный чай или чай улун.

4. Зеленый чай полезен для мозга. Если вы ищете способы сохранить остроту ума с возрастом, подумайте о добавлении зеленого чая в рацион. Также этот напиток помогает снизить окислительный стресс.

5. Зеленый чай помогает предотвратить диабет 2 типа. Чай помогает снизить уровень сахара в крови натощак. Зеленый чай помогает защитить клетки, вырабатывающие инсулин, а флавоноиды помогают уничтожить вредные свободные радикалы и уменьшить воспаление.

6. Зеленый чай полезен для сердца. Зеленый чай - суперзвезда, когда дело касается здоровья сердца, говорят диетологи. Они отметили, что полифенольные катехины, содержащиеся в зеленом чае, улучшают уровень общего холестерина и "плохого" холестерина, которые являются двумя основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Зеленый чай может сделать вас более внимательным и помочь сохранить спокойствие. В то время как кофе бодрит, кофеин и другие биологически активные соединения зеленого чая могут помочь начать работу в спокойном расположении духа. Диетологи объяснили, что зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая обеспечивает спокойное внимание и работает вместе с кофеином.

L-теанин также может уменьшить беспокойство, увеличивая выработку дофамина в мозге, тем самым улучшая психическое здоровье и позволяя людям расслабиться от стресса.

8. Зеленый чай повышает содержание флавоноидов в рационе. Недавнее исследование показало, что ежедневное потребление флавоноидов из чая связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и любой причины смерти.

Как объяснил диетолог Джой Дюбост, "флавоноиды - это природные пищевые соединения, содержащиеся в чае, которые связаны со здоровьем сердца. Ежедневное потребление не менее 200–500 миллиграммов флавоноидов, которые содержатся в 2-3 чашки чая могут помочь поддержать здоровое сердца".

Другие новости о чае

Журналистка по вопросам здравоохранения Фиона Коллингем выясняла, действительно ли полезна куркума и начала пить чай с ней ежедневно в течение 2 недель. Эксперимент Фиона начала в сентябре из-за тяжелого периода для здоровья - сначала она заболела COVID-19, а затем перенесла операцию по удалению эндометриоза.

Кроме того, ранее диетологи заявили, что чашка зеленого чая помогает справиться с длительным воспалением в организме, которое может стать хроническим, потенциально приводя к проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет и рак.

Вас также могут заинтересовать новости: