При употреблении разных продуктов нужно знать меру, есть и дневная норма чая.

Чай способен мягко бодрить. Разным чаям приписывают различные полезные свойства и даже редко возникает вопрос, можно ли пить чай каждый день, поскольку этот напиток стал неотъемлемой частью жизни множества людей.

В чае содержится кофеин, но он связан с танинами (фенольные соединения, обладают дубильными свойствами), поэтому напиток мягче воздействует на организм человека, чем кофе, объясняла диетолог Светлана Фус.

Эксперт отмечала, что этот напиток не стоит считать безвредным – танины связывают железо. Также диетолог сообщала, что чай стимулирует мочеотделение.

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Педиатр Евгений Комаровский также указывал на негативное воздействие кофеина в чае на организм человека. Врач говорил, что кофеин реально препятствует всасыванию железа из желудка.

Вот почему нельзя пить много чая в день – необходимо знать меру. Фус говорила, что безопасно в день пить не более чем три чашки чая, и это в том случае, если человек не будет пить кофе. Эксперт отмечала, что лучше пить чай после еды, поскольку сам по себе этот напиток считают перекусом.

Какая смертельная доза чашек чая

В чашке черного чая объемом 200 мл может содержатся до 60 мг кофеина, а в зеленом – до 50 мг. Человеку в день можно потреблять 400 мг кофеина, а смертельной для взрослого человека считается доза объемом около 10 г. Таким образом, можно подсчитать, что смертельное количество чая – это более 160 чашек в день.

Что будет, если пить много чая в день

Самая мелкая проблема, которую можно заполучить, – бессонница. Выпитый вечером зеленый или черный чай могут взбодрить и уснуть уже не получится. Если хочется чего-то теплого вечером, можно выпить немного травяного чая.

Если постоянно запивать еду чаем, может возникнуть более серьезная проблема – дефицит железа. В 2011 году в Калифорнийском университете было проведено исследование, в результате которого доказано, что чай серьезно мешает поглощению железа организмом.

Регулярно запивая еду чаем можно "доиграться" до дефицита железа, из-за чего может ухудшиться состояние волос, кожи, возможно возникновение вялости и даже анемии (малокровие). По словам экспертов, чтобы чай не навредил, лучше всего его пить минимум через 20 мин после приема пищи.

Что будет, если пить много травяного чая

Комаровский подчеркивал, что все травы содержат полифенолы – это особые химические вещества, которые мешают всасыванию железа. Таким образом, чрезмерное потребление травяного чая может привести к железодефициту.

Медик тоже предупреждал, что травяные чаи нельзя пить людям, у которых низкий гемоглобин.

В американском журнале Food Chemistry в 2015-м появились сведения об исследовании более 40 разных чаев из трав, которые предназначались для беременных женщин, кормящих мам и для малышей до года. В почти 90% образцов исследователи нашли токсины, которые вырабатывают некоторые виды цветковых растений (например, мать-и-мачеха) – пирролизидиновые алкалоиды.

Если такой чай пить в умеренном количестве, то полученная взрослым организмом доза вредных веществ почти безопасная, однако для младенцев они более опасны. Основная мишень токсинов – печень.

Что будет, если пить много черного чая

Ученые выяснили, что из-за чрезмерного употребления как черного, так и зеленого чая из организма буквально вымываются железо, кальций и магний – микроэлементы, которые приносят пользу.

Жизненный опыт также показывает, что, если пить много черного, да еще и некачественного чая, может испортиться улыбка – на зубах будет оставаться осадок.

Что будет, если пить много чая с сахаром

Сахар является источником пустых – быстрых углеводов, которые не принесут пользу вашему организму. Из-за сахара чай просто станет вкуснее и калорийнее, а человек может получить проблемы с кожей, волосами и зубами.

Что будет, если пить много чая с молоком

Исследователи пришли к выводу, что такой чай с любим видом молока, например, с коровьим, козьим или соевым, негативно влияет на организм человека, в частности, на пищеварительную систему и может стать причиной появления в почках камней.

Ученые отметили, что после чая без добавок сосуды в организме расслабляются, а вот после потребления этого же напитка с молоком такого эффекта нет. По мнению исследователей, это происходит из-за того, что белки и козеин, которые есть в молоке, уничтожают полезные вещества, обнаруженные в чае, в том числе антиоксиданты.

Часто можно встретить информацию, что если пить много чая – можно похудеть. Благодаря кофеину организм может сжигать больше потребленных калорий, а флавоноиды (растительные полифенолы) могут помочь разогнать обмен веществ и быстрее справляться с жирами. То есть, качественный чай может стать хорошим помощником в похудении, но не главной причиной ухода веса. Чтобы похудеть, нужно сделать так, чтобы в организм поступало меньше калорий, чем он использует.

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