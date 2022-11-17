Нельзя пить слишком много чая  / фото flickr.com/neutrongirl

Чай способен мягко бодрить. Разным чаям приписывают различные полезные свойства и даже редко возникает вопрос, можно ли пить чай каждый день, поскольку этот напиток стал неотъемлемой частью жизни множества людей.

В чае содержится кофеин, но он связан с танинами (фенольные соединения, обладают дубильными свойствами), поэтому напиток мягче воздействует на организм человека, чем кофе, объясняла диетолог Светлана Фус.

Эксперт отмечала, что этот напиток не стоит считать безвредным – танины связывают железо. Также диетолог сообщала, что чай стимулирует мочеотделение.

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Педиатр Евгений Комаровский также указывал на негативное воздействие кофеина в чае на организм человека. Врач говорил, что кофеин реально препятствует всасыванию железа из желудка.

Вот почему нельзя пить много чая в день – необходимо знать меру. Фус говорила, что безопасно в день пить не более чем три чашки чая, и это в том случае, если человек не будет пить кофе. Эксперт отмечала, что лучше пить чай после еды, поскольку сам по себе этот напиток считают перекусом.

Есть дневная норма чая / фото flickr.com/96758193@N03

Какая смертельная доза чашек чая

В чашке черного чая объемом 200 мл может содержатся до 60 мг кофеина, а в зеленом – до 50 мг. Человеку в день можно потреблять 400 мг кофеина, а смертельной для взрослого человека считается доза объемом около 10 г. Таким образом, можно подсчитать, что смертельное количество чая – это более 160 чашек в день.

Из-за чая могут быть проблемы со сном / фото ua.depositphotos.com

Что будет, если пить много чая в день

Самая мелкая проблема, которую можно заполучить, – бессонница. Выпитый вечером зеленый или черный чай могут взбодрить и уснуть уже не получится. Если хочется чего-то теплого вечером, можно выпить немного травяного чая.

Если постоянно запивать еду чаем, может возникнуть более серьезная проблема – дефицит железа. В 2011 году в Калифорнийском университете было проведено исследование, в результате которого доказано, что чай серьезно мешает поглощению железа организмом.

Регулярно запивая еду чаем можно "доиграться" до дефицита железа, из-за чего может ухудшиться состояние волос, кожи, возможно возникновение вялости и даже анемии (малокровие). По словам экспертов, чтобы чай не навредил, лучше всего его пить минимум через 20 мин после приема пищи.

Не стоит пить слишком много травяного чая / фото ua.depositphotos.com

Что будет, если пить много травяного чая

Комаровский подчеркивал, что все травы содержат полифенолы – это особые химические вещества, которые мешают всасыванию железа. Таким образом, чрезмерное потребление травяного чая может привести к железодефициту.

Медик тоже предупреждал, что травяные чаи нельзя пить людям, у которых низкий гемоглобин.

В американском журнале Food Chemistry в 2015-м появились сведения об исследовании более 40 разных чаев из трав, которые предназначались для беременных женщин, кормящих мам и для малышей до года. В почти 90% образцов исследователи нашли токсины, которые вырабатывают некоторые виды цветковых растений (например, мать-и-мачеха) – пирролизидиновые алкалоиды.

Если такой чай пить в умеренном количестве, то полученная взрослым организмом доза вредных веществ почти безопасная, однако для младенцев они более опасны. Основная мишень токсинов – печень.

Не стоит пить слишком много черного чая / фото УНИАН

Что будет, если пить много черного чая

Ученые выяснили, что из-за чрезмерного употребления как черного, так и зеленого чая из организма буквально вымываются железо, кальций и магний – микроэлементы, которые приносят пользу.

Жизненный опыт также показывает, что, если пить много черного, да еще и некачественного чая, может испортиться улыбка – на зубах будет оставаться осадок.

Сахар является источником быстрых углеводов / фото ua.depositphotos.com

Что будет, если пить много чая с сахаром

Сахар является источником пустых – быстрых углеводов, которые не принесут пользу вашему организму. Из-за сахара чай просто станет вкуснее и калорийнее, а человек может получить проблемы с кожей, волосами и зубами.

Чай с молоком вреден / фото flickr.com/drywontonmee

Что будет, если пить много чая с молоком

Исследователи пришли к выводу, что такой чай с любим видом молока, например, с коровьим, козьим или соевым, негативно влияет на организм человека, в частности, на пищеварительную систему и может стать причиной появления в почках камней.

Ученые отметили, что после чая без добавок сосуды в организме расслабляются, а вот после потребления этого же напитка с молоком такого эффекта нет. По мнению исследователей, это происходит из-за того, что белки и козеин, которые есть в молоке, уничтожают полезные вещества, обнаруженные в чае, в том числе антиоксиданты.

Часто можно встретить информацию, что если пить много чая – можно похудеть. Благодаря кофеину организм может сжигать больше потребленных калорий, а флавоноиды (растительные полифенолы) могут помочь разогнать обмен веществ и быстрее справляться с жирами. То есть, качественный чай может стать хорошим помощником в похудении, но не главной причиной ухода веса. Чтобы похудеть, нужно сделать так, чтобы в организм поступало меньше калорий, чем он использует.

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