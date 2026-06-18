Давление подскакивает только в кабинете врача, а дома в норме: почему так происходит

Об этом явлении следует знать, поскольку оно может легко ввести в заблуждение.

Бывает так, что на приеме у врача ваше артериальное давление всегда высокое, тогда как дома – ниже. Это явление называется "синдром белого халата" и означает, что в медицинском учреждении показатели повышаются часто из-за стресса, тревоги или эмоционального напряжения, пишет Egeszsegkalauz.hu.

По словам терапевта кардиологического центра Натальи Петроци, об этом явлении следует знать, поскольку оно может легко ввести в заблуждение: пациенту могут поставить диагноз высокого кровяного давления, хотя на самом деле в повседневной жизни у него нет стойкой гипертензии.

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Как пояснила она, о "синдроме белого халата" можно говорить только тогда, когда домашние измерения регулярно показывают нормальные значения. Проверка же в кабинете важна в любом случае, поскольку артериальное давление может меняться в зависимости от времени суток, стресса или других факторов. Например, может наблюдаться периодическое или ночное повышение артериального давления, на которое не всегда отражаются домашние измерения в состоянии покоя.

"Тем, кто знает, что у них у врача обычно фиксируется более высокое давление, все равно необходим контроль в кабинете, поскольку на артериальное давление влияет множество факторов. Если измерять давление только дома, это может иметь свои ограничения. Например, бывает, что давление повышается лишь периодически – скажем, во время нагрузки. Также часто случается, что показатели давления выше ночью, о чем дневное измерение, конечно, не дает никакой информации", – говорит врач.

Кроме того, по её словам, тем, кто принимает лекарства от гипертонии, невозможно контролировать их действие исключительно с помощью одного измерения в состоянии покоя. Поэтому в таких случаях часто рекомендуют вести дневник артериального давления дома и пройти 24-часовое измерение, или ДМАТ (суточный мониторинг артериального давления), чтобы выяснить, действительно ли имеется стойкая гипертония.

В таком случае устанавливается портативное устройство, которое автоматически измеряет давление и днем, и ночью. Это помогает выявить также периодическое или ночное повышение давления, благодаря чему можно точнее определить, есть ли у пациента настоящая гипертония.

Как проходит 24-часовое измерение давления

Во время суточного мониторинга артериального давления пациент носит небольшой портативный тонометр в течение суток. Устройство крепится на поясе или на плече, а манжета остается на предплечье все это время. Издание объяснило, как происходит измерение.

Настройка в кабинете врача: ассистент или врач надевает манжету и настраивает устройство. После этого пациент может идти домой, работать или заниматься своими обычными повседневными делами.

Автоматические измерения в течение дня: днем устройство обычно измеряет давление автоматически каждые 15–30 минут, а ночью – каждые 30–60 минут. Во время измерения манжета надувается – в этот момент следует остановиться на несколько секунд, держать руку спокойно и не разговаривать.

Ведение дневника: очень полезно, если пациент записывает, когда он спал, когда занимался спортом, когда испытывал повышенную физическую нагрузку или стресс, а также возникали ли какие-либо жалобы.

Оценка результатов на следующий день: пациент возвращает устройство в клинику, где врач анализирует данные с помощью компьютера. Изучается не только среднее давление, но и то, как оно меняется в течение дня, снижается ли ночью и есть ли резкие скачки показателей.

Даже если у пациента диагностирован "синдром белого халата", обращаться к врачу всё равно важно, поскольку за высоким давлением в кабинете не всегда стоит только стресс. Важно не пропустить настоящую гипертонию, периодическое повышение давления или ночную гипертензию, которые домашние измерения не всегда выявляют, подчеркнули в издании.

"На давление влияют многие факторы, например, нагрузка, стресс, время суток или сон. Поэтому медицинское обследование и 24-часовое измерение помогают получить точную картину состояния. Это особенно важно, поскольку нелеченная гипертония в долгосрочной перспективе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – подытожили в статье.

Ранее УНИАН писал о том, что снижает давление, кроме зеленого чая. Отмечалось, что ряд напитков эффективен для поддержания здорового артериального давления. К ним относятся черносливовый сок, чай из гибискуса, свекольный сок, апельсиновый сок, гранатовый сок.

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