Не только зеленый чай: диетологи назвали 5 напитков, которые помогают при высоком давлении

То, что вы едите и пьете, играет важную роль в контроле артериального давления.

Высокое артериальное давление заставляет сердце работать интенсивнее и создает дополнительную нагрузку на артерии, из-за чего со временем они могут становиться более жесткими и менее эластичными. Если не контролировать это состояние, оно повышает риск сердечных заболеваний, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений. Между тем ваш образ жизни, в частности то, что вы едите и пьете, играет важную роль в контроле артериального давления, пишет EatingWell.

"Еда и напитки влияют на то, сколько жидкости удерживает организм, на баланс важных минералов, таких как натрий и калий, на работу кровеносных сосудов, а также на общие факторы здоровья, в частности воспаление и состояние кишечного микробиома", – пояснила магистр наук, дипломированный диетолог Дани Лебовиц.

Зеленый чай часто привлекает внимание благодаря своим свойствам, способствующим нормализации артериального давления. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, это связано с катехинами – растительными соединениями, которые могут помогать кровеносным сосудам расслабляться и улучшать кровоток.

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Однако, как подчеркнула эксперт, это далеко не единственный напиток, который может быть полезен. Она назвала напитки, которые потенциально еще более эффективны для поддержания здорового артериального давления, чем зеленый чай.

1. Сок из чернослива

Хотя исследований о влиянии сока из чернослива на артериальное давление пока немного, известно, что этот напиток содержит соединения, связанные со здоровьем сердца и снижением давления, отметили в издании.

Чернослив является прекрасным источником антиоксидантов, калия и клетчатки. Один стакан консервированного сока из чернослива содержит около 2,5 грамма клетчатки и 707 миллиграммов калия, что составляет примерно 27% от рекомендуемой суточной нормы калия для женщин, говорится в статье.

По словам Лебовиц, исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показало: более высокий уровень потребления клетчатки улучшает показатели артериального давления и здоровье сердечно-сосудистой системы.

2. Чай из гибискуса

Чай из гибискуса – освежающий травяной напиток, который можно употреблять как горячим, так и охлажденным. Полифенолы, содержащиеся в гибискусе, помогают расслаблять кровеносные сосуды, что способствует снижению артериального давления, пишет издание. Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в журнале Complementary Therapies in Medicine, гибискус может подавлять активность ферментов, участвующих в регуляции давления, тем самым помогая его снизить.

Лебовиц рекомендует настаивать чай от 5 до 10 минут, чтобы максимально раскрыть вкус и полезные растительные соединения.

3. Гранатовый сок

Отмечается, что гранат содержит мощные антиоксиданты, в частности пуникалагины и антоцианы, которые поддерживают эластичность артерий и подавляют активность ангиотензинпревращающего фермента – одного из факторов, влияющих на артериальное давление.

Согласно одному из научных обзоров, регулярное употребление гранатов связано со снижением как систолического, так и диастолического давления.

Диетолог Пейтон Брюер рекомендует выбирать 100% гранатовый сок без добавления сахара, а не фруктовые коктейли на его основе.

"Если вкус кажется слишком насыщенным или кислым, попробуйте разбавить его газированной водой", – советует она.

4. Свекольный сок

Свекла является одним из лучших источников пищевых нитратов. По словам Лебовиц, организм преобразует их в оксид азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, благодаря чему кровь циркулирует легче.

Исследования показывают, что ежедневное употребление свекольного сока может существенно снижать систолическое артериальное давление у людей с гипертонией. Даже от 75 до 240 миллилитров напитка в день могут оказать заметное положительное влияние на артериальное давление и здоровье сердца.

Количество нитратов в свекольном соке может отличаться в зависимости от того, свежий это сок или концентрат. Для максимального эффекта рекомендуется выбирать чистый свекольный сок, а не смешанные напитки, говорится в статье.

"Свекольный сок имеет насыщенный и характерный землистый вкус. Его можно сочетать с яблочным соком или добавлять лимон или имбирь для более яркого вкусового оттенка", – советует Лебовиц.

5. Апельсиновый сок

Как отмечается в статье, апельсины содержат гесперидин – флавоноид, известный своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Одно исследование показало, что употребление 500 миллилитров апельсинового сока, обогащенного гесперидином, ежедневно в течение 12 недель было связано со снижением систолического давления и пульсового давления у людей с прегипертензией и гипертонией первой степени.

"Исследователи также отметили, что вариант сока, обогащенный гесперидином, демонстрировал положительный эффект уже после однократного употребления, а при регулярном употреблении польза становилась еще более заметной", – пояснила диетолог Лорен Манакер.

Другие советы по контролю артериального давления

Напитки могут быть полезным дополнением к здоровому образу жизни, но наибольшую пользу для артериального давления приносит их сочетание с другими полезными привычками.

1. Сотрудничайте с врачом

"Артериальное давление – очень индивидуальный показатель. На него влияют генетика, сон, уровень стресса и телосложение. Именно поэтому консультация кардиолога и диетолога поможет определить, какие факторы являются наиболее важными именно для вас", – отметила Брюэр.

2. Будьте физически активны

"Ежедневные физические нагрузки, такие как быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде, укрепляют сердечную мышцу, позволяя ей перекачивать кровь с меньшими усилиями", – говорит Манакер.

3. Контролируйте стресс

Высокий уровень стресса может способствовать повышению артериального давления. Практики управления стрессом, такие как медитация, дыхательные упражнения или осознанность, могут существенно помочь в снижении давления как людям с гипертонией, так и тем, у кого нет этого диагноза.

4. Меньше натрия, больше калия

Рационы с высоким содержанием калия и более низким потреблением натрия связаны с лучшими показателями артериального давления. Много калия содержится во фруктах, овощах и бобовых культурах, пишет издание. Натрий в современном рационе поступает из готовых продуктов и блюд заведений общественного питания. Поэтому стоит реже питаться вне дома и заполнять не менее половины тарелки некрахмалистыми овощами для поддержания здорового артериального давления.

Ранее УНИАН писал, что стоит пить утром для здоровья почек. Диетолог Кейтлин Бил советует выбрать один из этих семи вариантов, способствующих гидратации, стабилизации уровня сахара в крови и улучшению здоровья сердца: вода, кофе, зеленый чай, черный чай, несладкие смузи, несладкое соевое молоко, кефир.

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