Цветение амброзии: врач объяснила, чем опасна аллергия на это растение

Некоторые продукты могут усугублять проявления аллергии на это растение.

Амброзия является очень опасным аллергеном, и нужно следить за тем, чтобы аллергический ринит или аллергический конъюнктивит, возникающий из-за этого растения, не перешел в бронхиальную астму.

Об этом в эфире"Киев24" рассказала врач-аллерголог Майя Руселевич. Она подчеркнула, что амброзия является очень опасным аллергеном. Симптомы аллергии на неё могут усиливаться у тех, кто страдает сопутствующей аллергией, в частности на пыльцу луговых трав.

С каждым годом аллергия может усугубляться, поэтому очень важно вовремя начать лечение, чтобы аллергический ринит или аллергический конъюнктивит не перешли в бронхиальную астму.

Видео дня

"Очень многие люди просто снимают симптомы обострения аллергического состояния и не лечат аллергию полноценно. И мы наблюдаем переход более лёгкой аллергии в более тяжёлые формы", – пояснила Руселевич.

Какими могут быть аллергические проявления

Врач рассказала, что аллергия может проявляться как чиханием, зудом в носу и глазах, выделениями из носа, отеком носа, так и более тяжелыми симптомами – затрудненным или свистящим дыханием, бронхоспазмами.

"Обостряются бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания легких", – подчеркнула эксперт.

Продукты, которые могут влиять на аллергические реакции

Руселевич также отметила, что после употребления меда, подсолнечного масла, арбуза, дыни, баклажанов или цуккини из-за перекрестной аллергической реакции могут усиливаться проявления отека, зуда, может появляться крапивница, боль в животе или диарея.

Польза продуктов

Как сообщалось, ученые пришли к выводу, что для здоровья качество питания имеет большее значение, чем степень переработки продуктов. То есть именно некачественное питание способствует развитию различных заболеваний.

Так, здоровый растительный рацион, богатый цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами, орехами, бобовыми и полезными растительными маслами, приносит пользу, даже если в него входят некоторые переработанные продукты.

Вас также могут заинтересовать новости: