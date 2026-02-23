Врач подробно объяснил, как кофе влияет на давление и можно ли пить напиток гипертоникам.

Миллионы людей не представляют свой день без кофе, но при регулярном употреблении стоит учитывать его влияние на здоровье. Ведь напиток может изменять наше самочувствие. Некоторые люди убеждены, что кофе снижает давление. Другие наоборот уверены, что из-за кофеина растут цифры на тонометре.

Украино-американский врач семейной медицины Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович рассказал, какое влияние оказывает употребление кофеина на сосуды, стоит ли отказаться от любимого напитка гипертоникам и возможно ли с помощью кофе повысить давление.

Видео дня

Кофе снижает или повышает давление

Вещество, вызывающее повышение давления, - это кофеин. Он содержится как в заварном кофе, так и в растворимом.

Любой кофе может повышать артериальное давление, говорит врач. Но также отмечает, что этот напиток вызывает кратковременное повышение давления - на один-три часа после употребления.

Поэтому, например, кофе не рекомендуют пить перед визитом к врачу, где человеку будут измерять давление, потому что показатели могут быть завышенными. Также не стоит его употреблять перед самостоятельным измерением. Но в целом у большинства людей регулярное употребление кофе не вызывает хронического повышения давления.

Если же вас интересует, растворимый кофе повышает или понижает давление, то здесь эффект похожий. Но в растворимом напитке кофеина обычно меньше, чем в заварном, подчеркивает эксперт.

Можно ли кофе при повышенном давлении

Это миф, что гипертоникам (пациентам с артериальной гипертензией) абсолютно нельзя употреблять кофе. Если такой человек лечится, принимает лекарства и контролирует давление, и оно у него в норме, то напиток можно в умеренных количествах. Главное - не превышать рекомендуемую норму потребления кофеина в сутки.

Конечно, могут быть индивидуальные особенности организма. Если есть сильная реакция на кофе - из-за действия кофеина давление сильно повышается, тогда лучше проконсультироваться с врачом и самостоятельно решить, пить кофе или нет.

По международным рекомендациям умеренное потребление кофеина для всех людей - это до 400 миллиграммов в сутки, но есть исключение - для беременных женщин доза составляет до 200 миллиграммов.

Количество кофеина зависит от того, как именно приготовлен кофе. Например, в одном шоте эспрессо объемом 30 миллилитров содержится 60-75 миллиграммов кофеина. В фильтр-кофе на стакан обычно больше кофеина - от 90 до 120 миллиграммов.

Лате, капучино, американо - это напитки, приготовленные на основе одного или нескольких шотов эспрессо. Если человек пьет лате, то там может содержаться два шота эспрессо, то есть это уже будет не менее 120 миллиграммов кофеина. Поэтому, если выпить три латте за день, то рекомендуемая суточная доза - 400 миллиграммов кофеина - будет превышена, суммарно получится 480 миллиграммов.

Также не стоит размышлять о том, можно ли кофе снизить давление, ведь напиток не имеет такого эффекта. К тому же при частых перепадах давления врач рекомендует обращаться к специалистам.

"Людям с неконтролируемой гипертонией я бы советовал обратиться к врачу и решать эту проблему перед употреблением кофе. Если у человека систолическое (верхнее, при сокращении сердца) давление постоянно выше 140 или диастолическое (нижнее, при расслаблении) превышает 90, и такие показатели сохраняются постоянно, ему ставят диагноз "артериальная гипертензия". Это болезнь, и ее нужно лечить", - говорит врач.

Можно ли пить кофе при низком давлении, чтобы его повысить

Для многих людей их норма давления не 120 на 80, а 100 на 60, и они нормально себя чувствуют. Если же у человека хронически низкое давление, и он испытывает такие симптомы, как слабость и головокружение, то кофе может лишь на несколько часов улучшить его состояние.

Но нужно помнить, что напиток не лечит причины пониженного давления. Можно оказаться в ловушке: человек плохо себя чувствует, считает, насколько кофе повышает давление, пьет его и таким образом может замаскировать на некоторое время симптомы, но причина проблемы не решается.

Поэтому специалист не рекомендует самолечиться кофе. При гипотонии стоит обратиться к врачу, потому что снижение давления возможно по ряду причин, в том числе острых. У человека могут быть тяжелые инфекции, провоцирующие шоковое состояние, которое вызывает, в том числе, расширение сосудов, внутренние кровотечения в результате травмирования.

справка Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович Врач семейной медицины Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович работает врачом семейной медицины в американском городе Чикаго в больнице Saint Mary of Nazareth. Родился в Украине и окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Вас также могут заинтересовать новости: