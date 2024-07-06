50 лет – это решающее время, чтобы задуматься о диете, потому что именно тогда увеличивается риск некоторых хронических заболеваний.

То, что человек регулярно ест и пьет, оказывает огромное влияние на здоровье. Если вам за 50 или больше, то пора задуматься о том, как пищевіе привычки должны меняться с возрастом.

Нужно знать, есть ли питательные вещества, к которым нужно быть более внимательными и увелечить их в рационе,а что лучше свести к минимуму, пишет Parade.

Должны ли пищевые привычки меняться с возрастом

По словам диетолога Тоби Амидора, 50 лет - это решающее время, чтобы задуматься о диете, потому что именно тогда увеличивается риск некоторых хронических заболеваний и проблем со здоровьем. Например, риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и ожирения увеличивается после 50 лет.

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"Изменения здоровья с возрастом включают увеличение потери мышечной массы, которая начинается в 40 лет. Здоровье костей может стать более серьезной проблемой в период перименопаузы для женщин", - сказала Амидор.

Имея это в виду, она отметила, что существуют определенные питательные вещества, о которых людям в возрасте 50 лет и старше следует особенно внимательно следить, чтобы они получали их в достаточном количестве. Эти питательные вещества включают кальций, витамин D, калий и клетчатку.

Амидор отметила, что важно следить за тем, чтобы потребляемые источники белка были высокого качества, такие как молоко, йогурт, яйца, рыба и морепродукты, птица и постное мясо.

Что употреблять меньше после 50 лет

Амидор советует исключить из рациона сахао, подслащенные напитки, такие как газированные напитки, подслащенные чаи и лимонад.

Регулярное употребление подслащенных напитков связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и ожирения.

Вместо них пейте воду с фруктами, газированную воду или травяные чаи без сахара. Амидор также советует не упускать из виду молоко, которое является хорошим источником кальция и витамина D — двух питательных веществ, которые становятся все более важными после 50 лет, поскольку кости становятся более хрупкими.

"Питательные вещества, содержащиеся в одной чашке молока, могут помочь восполнить дефицит питательных веществ, полезных при различных состояниях здоровья, включая здоровье костей и мышц, иммунное здоровье, здоровье сердца, диабет и контроль веса", - отметила она.

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