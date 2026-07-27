Что пить для снижения веса: диетологи посоветовали, что выбрать

Эти напитки способны ускорить метаболизм и запустить здоровое и уверенное похудение.

Кофе и зеленый чай считаются одними из самых популярных напитков среди худеющих. Оба содержат минимум калорий и положительно влияют на обмен веществ.

Оба напитка могут стать частью здорового рациона и помочь в контроле массы тела, но, как отметли диетологи, один из них все же имеет небольшое преимущество, пишет Eatingwell. По словам диетолога Джоанны Кац, основное преимущество кофе связано с высоким содержанием кофеина. Кроме того, напиток содержит хлорогеновую кислоту – полифенол, который может участвовать в регуляции обмена веществ и уровня сахара в крови.

Исследования показали, что умеренное потребление кофеина связано с небольшим снижением массы тела и количества жировой ткани. В частности, увеличение потребления кофе примерно до 1-7 чашек в неделю ассоциировалось со снижением общего и висцерального жира.

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Кроме того, как выяснили исследования, кофе уменьшае рост жировых клеток и поддерживает здоровой микрофлору кишечника.

При этом более высокое потребление не давало дополнительных преимуществ, а кофе без кофеина подобного эффекта не демонстрировал.

В то же время, как установили исследования, потенциальную пользу напитка могут свести на нет сахар, сладкие сиропы, сливки и другие калорийные добавки.

Поэтому для тех, кто следит за фигурой, наиболее предпочтительным вариантом остается обычный черный кофе без сахара.

Зеленый чай для похудения

Зеленый чай также обладает рядом полезных свойств. Он содержит катехины, а также кофеин. Эти вещества способны незначительно увеличивать расход энергии, стимулировать окисление жиров, снижать аппетит и ограничивать всасывание жиров в кишечнике.

Однако, как отметили эксперты, заметный эффект в исследованиях обычно наблюдался только при регулярном употреблении 3-4 крепких чашек зеленого чая ежедневно в течение как минимум 8 недель.

Кроме того, зеленый чай может стать хорошей альтернативой сладким газированным напиткам и сокам. Такая замена помогает сократить суточное потребление калорий без жестких ограничений.

По мнению Кац, если выбирать между двумя напитками исключительно с точки зрения похудения, небольшое преимущество остается за кофе без сахара благодаря более высокому содержанию кофеина. При этом разница между ними невелика.

Эксперты подчеркнули, что на самом деле ключевую роль в снижении веса играют не отдельные продукты или напитки, а образ жизни в целом. Для устойчивого результата специалисты рекомендовали придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься физической активностью, высыпаться, контролировать уровень стресса и отказаться от сладких напитков в пользу воды, кофе или зеленого чая без сахара.

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Ранее диетологи посоветовали, что пить лучше - кофе или энергетики. Они объяснили, когда лучше выбирать кофе, а когда энергетический напиток.

Также были названы 10 продуктов, которые помогут похудеть и удерживать вес в норме. Включение этих продуктов в ежедневный рацион гарантирует похудение и поддержание стройности.

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