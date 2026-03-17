Учёные назвали два фрукта, которые снижают давление при ежедневном употреблении

Многие считают, что фрукты не являются необходимыми в рационе, но новое исследование свидетельствует, что они могут играть важную роль в здоровье сердца, особенно для людей с преддиабетом. Об этом пишет Earth.

Ученые решили проверить простую идею: что произойдет, если люди с преддиабетом просто добавят в свой ежедневный рацион два конкретных фрукта, не меняя ничего другого. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.

Взрослых с преддиабетом разделили на две группы. Первая группа, получившая название "Авокадо-манго" (AM), в течение восьми недель ежедневно добавляла в свой рацион один средний авокадо и чашку свежего манго как в составе основных приемов пищи, так и перекусов.

Другая группа потребляла примерно такое же количество калорий, но вместо этих фруктов включала в рацион продукты на основе углеводов.

Никто из участников не получал указаний похудеть. Никто не менял свои привычки в отношении физической активности. Единственным существенным отличием были эти два фрукта.

По истечении восьми недель исследователи сравнили результаты, и группа, употреблявшая фрукты, показала лучшие показатели по нескольким критериям сердечно-сосудистого здоровья.

На что обратили внимание ученые

Функцию кровеносных сосудов оценивают с помощью показателя, который называется потокозависимой дилатацией (FMD). Это своеобразный тест на то, насколько хорошо артерии могут расширяться в ответ на увеличение кровотока. Здоровые сосуды делают это легко, тогда как жесткие или поврежденные – нет.

В группе AM показатель FMD вырос до 6,7%, а в контрольной группе он, наоборот, снизился до 4,6%. Это существенная разница, считают ученые.

Диастолическое артериальное давление – нижний показатель при измерении, отражающий нагрузку на сосуды между ударами сердца, – в первой группе также улучшилось, особенно среди мужчин.

У мужчин из контрольной группы центральное артериальное давление выросло в среднем на 5 мм рт. ст. Зато у мужчин, которые употребляли авокадо и манго, наблюдалось снижение примерно на 1,9 мм рт. ст. Такая разница в долгосрочной перспективе имеет большое значение, отмечается в статье.

Почему именно эти два фрукта

Авокадо и манго могут показаться неочевидным сочетанием: один жирный и более нейтральный на вкус, другой – сладкий. Но с точки зрения пищевой ценности они хорошо дополняют друг друга, пишет издание.

Авокадо богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами, а также калием и клетчаткой. Манго обеспечивает организм витамином C, антиоксидантами и дополнительной клетчаткой. Поэтому в группе AM исследователи зафиксировали рост всех трех показателей: клетчатки, витамина C и мононенасыщенных жиров.

Помимо улучшений в сердечно-сосудистой системе, в группе, употреблявшей фрукты, также улучшились некоторые показатели функции почек.

"Это исследование подтверждает эффективность стратегий, ставящих питание на первое место, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в уязвимых группах населения, таких как люди с преддиабетом", – отметила руководительница исследования, профессор Иллинойсского технологического института, доктор Бритт Бертон-Фримен.

Отмечается, что одним из самых интересных открытий стало то, что участники, которые ели авокадо и манго, не похудели, ведь они не сокращали количество калорий, не начали больше тренироваться или заниматься спортом. Тем не менее улучшение сердечно-сосудистых показателей все равно произошло.

"Это обнадеживающий сигнал: небольшие, но питательные дополнения, такие как включение авокадо и манго в рацион, могут поддерживать здоровье сердца без строгих правил или радикальных изменений в питании", – добавила Бертон-Фримен.

В этом исследовании не было обнаружено изменений в уровне холестерина, сахара в крови или воспаления, поэтому это не универсальное решение, но как часть более широкой картины эти результаты заслуживают внимания, говорится в статье.

Ранее УНИАН писал, что если есть авокадо на ужин, организм получит несколько важных преимуществ. Отмечалось, что этот продукт будет способствовать более крепкому и продолжительному сну, уменьшению тревожности, снижению тяги к еде поздно вечером, а также лучшему пищеварению.

Вас также могут заинтересовать новости: