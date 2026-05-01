Какой необычный ингредиент стоит добавить в кофе для улучшения памяти: вы будете удивлены

В последнее время все большую популярность приобретает кофе с необычной добавкой, которая на первый взгляд может вызвать немалое удивление. Этой добавкой являются функциональные грибы, известные также как адаптогены, пишет WP kuchnia.

Издание объясняет, что эти грибы не имеют ничего общего с съедобными грибами, которые мы знаем из супов или соусов, а тем более с галлюциногенными веществами.

"В кофе чаще всего добавляют экстракты двух конкретных видов: гриб "львиная грива" или, как его еще называют, сопловик ежовый (Lion’s Mane) и кордицепс (Cordyceps)", – говорится в статье.

Отмечается, что это сочетание – не выдумка современного маркетинга, а возвращение к традициям восточной медицины, воплощенное в удобной для современного человека форме.

Как отмечает издание, главной проблемой после употребления обычного кофе является резкий прилив энергии, за которым часто следуют раздражительность, дрожь в руках и резкое падение энергии. Оказывается, что добавление адаптогенных грибов обеспечивает стабильное высвобождение энергии.

Польза кофе с грибами

"Сопловик ежовидный способствует выработке фактора роста нервов (NGF), что улучшает память, ускоряет усвоение информации и устраняет так называемый "мозговой туман". В свою очередь, кордицепс способствует оксигенации клеток и выработке аденозинтрифосфата (АТФ), что дарит ощущение естественного бодрости без эффекта сердцебиения", – поясняется в публикации.

Издание отметило, что благодаря этому концентрация становится глубокой, а ум остается ясным в течение многих часов после выпитой чашки.

Как пить кофе с грибами?

Издание поделилось, что самый простой способ – это приобрести готовые смеси молотого или растворимого кофе, которые уже содержат необходимую дозу экстрактов. Однако, если у вас есть любимый кофе, можно приобрести чистый экстракт в виде порошка и добавлять его в напиток самостоятельно.

"Достаточно добавить пол чайной ложки порошка в свежезаваренный напиток", – уточняет издание.

Более того, чтобы напиток был еще эффективнее, издание советует смешать его с небольшим количеством жира, например, маслом MCT – триглицеридами средней цепи или топленым маслом.

"Жир помогает лучше усваивать некоторые соединения, содержащиеся в грибах, и делает кофе вкусным и кремовым. Это идеальный способ начать день, который реально поддерживает нервную систему", – отмечается в публикации.

