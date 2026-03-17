Что будет, если авокадо есть на ужин: названы 5 важных изменений в организме

В авокадо содержатся полезные вещества, способствующие крепкому сну.

Если регулярно употреблять авокадо вечером, это может способствовать более продолжительному сну, лучшему пищеварению и уменьшению количества перекусов. Об этом пишет VerywellHealth в статье, содержание которой проверил доктор медицинских наук Сохайб Имтиаз.

Издание назвало 5 причин, почему на ужин стоит есть авокадо.

1. Сон станет крепче

Авокадо может улучшить качество вашего сна. В исследовании 2025 года, опубликованном в Journal of the American Heart Association, участники, которые ели по одному авокадо ежедневно в течение шести месяцев, увеличили среднюю продолжительность своего ночного сна.

Отмечается, что положительное влияние авокадо на сон может быть обусловлено определенными витаминами, минералами и аминокислотами, содержащимися в фрукте. Речь идет, в частности, о магнии. Согласно информации Министерства сельского хозяйства США, одно авокадо содержит 58,3 миллиграмма этого микроэлемента, что составляет 14% от суточной нормы. Магний способствует расслаблению и регуляции мелатонина – гормона, который управляет циклами сна и бодрствования.

Также в составе авокадо есть триптофан – незаменимая аминокислота, которая превращается в мелатонин и серотонин, что тоже способствует здоровому сну. Кроме того, фолат, содержащийся в авокадо, участвует в выработке мелатонина, регулирует серотонин и дофамин, которые играют определенную роль в крепком сне.

2. Уменьшится тревожность

Авокадо является прекрасным источником витаминов группы В. Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в Journal of Affective Disorders, диета с высоким содержанием этих витаминов помогает уменьшить тревожность, стресс и депрессию.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США утверждает, что один авокадо содержит такие витамины группы В, как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6, B9.

3. Уменьшится тяга к еде поздно вечером

Если употреблять авокадо во время последнего приема пищи, можно предотвратить перекусы поздно вечером. Согласно исследованию, люди, которые съедали половину авокадо, испытывали на 23% большее удовольствие от еды и на 28% меньшее желание есть в течение следующих пяти часов по сравнению с теми, кто ел другую пищу.

Исследователи считают, что такие результаты могут быть связаны с высоким содержанием в фрукте клетчатки, воды и ненасыщенных жиров.

4. Улучшится пищеварение

Авокадо прекрасно способствует пищеварению. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Plos One, показало, что употребление одного фрукта в день в течение 4 недель улучшает разнообразие кишечного микробиома, и это разнообразие продолжает расти до конца 26-й недели. Дело в том, что клетчатка и полезные жиры в авокадо служат пребиотиками, которые являются пищей для бактерий в кишечнике, объясняет издание.

5. Улучшится внимание

Употребление авокадо может положительно повлиять на внимание. Согласно результатам исследования, употребление одного авокадо ежедневно в течение 12 недель улучшило способность участников сосредоточиваться. Положительный эффект наблюдался в том типе внимания, который помогает блокировать отвлекающие факторы, чтобы сосредоточиться на конкретной задаче.

Ранее УНИАН писал, что авокадо – это лучший овощ для здоровья сердца. Это, в частности, связано с высоким содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот, или "хороших" жиров, которые помогают снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина. Также клетчатка, содержащаяся в авокадо, снижает всасывание холестерина в организме, тем самым поддерживая здоровый уровень холестерина в крови и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

