Что есть при высоком давлении: диетолог назвала самый полезный перекус

Пища должна содержать клетчатку, белок, а также витамины и минералы.

Люди с высоким кровяным давлением должны тщательно подбирать себе пищу, которая бы им не навредила. При этом хочется питаться вкусно и сытно. Диетолог из медицинского центра Векснера Университета штата Огайо Анна Мария Мерц рассказала, что она советует есть при повышенном давлении. Об этом пишет Verywell Health.

"Одним из примеров полезного перекуса для снижения кровяного давления может быть полстакана нежирного греческого йогурта с низким содержанием сахара, четверть стакана несоленых грецких орехов и четверть стакана ягод или других свежих фруктов. Этот перекус содержит ряд продуктов, которые являются хорошим выбором для снижения кровяного давления", – пояснила она.

По словам эксперта, греческий йогурт содержит нежирные молочные продукты, а также кальций, белок и пробиотики. Несоленые грецкие орехи имеют низкое содержание натрия и содержат много витаминов, в частности Е, С, А, группу В. Они также богаты омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца, а еще – белком и клетчаткой.

Между тем ягоды ценны благодаря содержанию антиоксидантов, немалому количеству витаминов и минералов, все из которых способствуют здоровью сердца, говорит Мерц. Она уточнила, что в ягодах есть витамины С, К, А, фолат, калий.

Если свежие ягоды недоступны, диетолог советует употреблять замороженные, мол, они сохраняют все те же питательные вещества.

Она подчеркнула, что пища при повышенном артериальном давлении должна иметь низкое содержание натрия. В таком случае отлично подойдут овощи, фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира, нежирная курица и рыба, цельнозерновые, бобовые.

"Чтобы обеспечить организм важными питательными веществами, достаточным количеством энергии и контролировать аппетит, лучше всего включать источники клетчатки и белка во время всех приемов пищи. В целом такое питание будет полезно не только для тех, у кого высокое кровяное давление, но и для большинства людей", – пояснила Мерц.

Она привела примеры и других здоровых перекусов, которые помогают снизить кровяное давление:

кусочек цельнозернового тоста с кусочками авокадо;

полстакана овсянки, приготовленной на воде или обезжиренном (или 1%) молоке с ягодами;

1-2 мини-бублика из цельной пшеницы с 1 столовой ложкой арахисовой пасты или любой другой ореховой пасты (выбирайте варианты без добавления соли);

обезжиренный творог с содержанием натрия менее 150 мг на порцию;

свежие фрукты;

сырые овощи с хумусом.

Ранее УНИАН писал, что одна распространенная утренняя привычка ускоряет старение сердца. Отмечалось, что люди, которые, едва проснувшись, немедленно приступают к чтению новостей и почты, рискуют нанести себе вред. По словам врача Крейга Басмана, такое начало дня запускает симпатическую нервную систему, и это повышает уровень кортизола и катехоламинов, что приводит к увеличению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Хронический стресс, вызванный кортизолом и катехоламинами, увеличивает риск гипертонии и воспаления сосудов, а также неврологических и сердечно-сосудистых событий.

