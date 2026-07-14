Для крепких костей важен не только кальций: что советует включить в рацион врач

С определенного возраста кости становятся более хрупкими, поэтому еще до этого момента нужно начать заботиться об их прочности.

Наибольшую плотность костная ткань достигает, когда человек достигает 30-летнего возраста. А с этого момента кости постепенно становятся слабее, пишет Today.com.

По словам врача Иэна Смита, плотность костной ткани указывает на то, насколько пористыми являются наши кости, и измеряется количеством кальция и других минералов. Если представить кости в виде губки, то, как пояснил он, чем меньше плотность костной ткани, тем больше отверстий и щелей. С возрастом это повышает риск остеопороза.

Потеря костной массы может начаться уже в 20 лет, предупредил Смит. Вот почему важно начать "питать" кости как можно раньше.

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"Я думаю, что все понимают: кальций важен для костей. Но то, чего люди часто не понимают или не замечают, – это важность витамина D", – говорит Смит.

Кальций помогает строить крепкие кости и зубы, а витамин D помогает кишечнику усваивать его:

"Если кальций – это аналог кирпича, то витамин D – это аналог грузовика, который доставляет кирпич туда, куда нужно".

По словам Смита, основными источниками кальция являются молочные продукты, а также обогащенные кальцием растительное молоко и соя. Среди продуктов с самым высоким содержанием витамина D – жирная рыба и обогащенное молоко.

Вот перечень лучших продуктов, которые Смит рекомендует употреблять для сохранения плотности костей: йогурт, молоко, соевое молоко, творог, лосось, сардины, тофу.

"Вам не обязательно есть их вместе, вы можете есть их по отдельности, и неважно, в какое время суток", – подчеркнул эксперт.

Почему это важно

"Ваши кости – это живая ткань. Если вы их не питаете и не поддерживаете, они ослабевают", – предупредил Смит.

Как рассказал Смит, люди часто увеличивают потребление кальция, но забывают о достаточном количестве витамина D. В таком случае организм может усвоить лишь 10–15 % кальция:

"Если у вас достаточное количество витамина D, усвоение кальция увеличивается до 40%. Кальций и витамин D – партнеры в обеспечении максимального здоровья костей".

Также плотность костей обеспечивают другие питательные вещества: белок, магний, витамин С, витамин К, говорит Смит.

Сколько кальция и витамина D нужно употреблять

Согласно данным Национальных институтов здравоохранения США, большинству людей следует стремиться потреблять 1000 миллиграммов кальция в день, а женщинам старше 50 лет и взрослым старше 70 лет требуется 1200 миллиграммов в день.

Рекомендуемая суточная норма потребления витамина D составляет 15 микрограммов (600 МЕ) для взрослых и 20 микрограммов (800 МЕ) для взрослых в возрасте от 70 лет.

По словам Смита, достаточное количество кальция и витамина D можно получить только из пищи.

Ранее УНИАН писал о том, что на самом деле помогает от переломов. Отмечалось, что важную роль играют не только кальций и витамин D, но и двигательная активность человека, в частности наличие силовых тренировок, хорошее зрение, а также сбалансированное питание.

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