Диетологи назвали продукт, который улучшает здоровье кишечника: достаточно одной ложки в день

Польза возрастает, если употребление этого продукта станет постоянной привычкой.

Семена чиа являются отличным источником клетчатки, поэтому они могут положительно влиять на здоровье кишечника. По словам специалистов, ежедневное употребление всего одной столовой ложки этого продукта может принести пользу, особенно если сделать это постоянной привычкой, пишет Verywell Health.

Как отмечается в издании, многие люди не потребляют рекомендуемую суточную норму клетчатки, которая составляет 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин.

"Добавление одной столовой ложки семян чиа в день, содержащей примерно пять граммов клетчатки, может помочь обеспечить ее достаточное потребление", – говорит доктор клинической диетологии, дипломированный диетолог Стефани Джонсон.

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По её словам, достаточное количество клетчатки способствует здоровью кишечника и регулярному стулу.

"В краткосрочной перспективе употребление семян чиа помогает увеличить объем каловых масс и способствует регулярному стулу. Семена чиа впитывают воду и образуют гелеобразную массу. При условии достаточного потребления жидкости это помогает улучшить консистенцию стула, что особенно полезно для людей, страдающих запорами", – пояснила Джонсон.

Как еще семена чиа улучшают здоровье кишечника

По словам Джонсон, пищевые волокна, содержащиеся в семенах чиа, также питают полезные бактерии в толстом кишечнике.

"Семена чиа содержат растворимую клетчатку, которая ферментируется кишечными микроорганизмами с образованием короткоцепочечных жирных кислот, в частности бутирата. Эти соединения помогают поддерживать целостность слизистой оболочки кишечника, укрепляют иммунную систему и могут уменьшать воспаление в кишечнике", – добавила она.

Впрочем, чтобы добиться долгосрочного эффекта, нужно регулярно употреблять семена чиа или другие продукты, богатые клетчаткой.

"Как и в случае с большинством полезных привычек, существенное улучшение здоровья кишечника вряд ли произойдет уже за одну неделю, если не поддерживать эту привычку постоянно. Поскольку семена чиа содержат ферментированные пищевые волокна, они обеспечивают питательными веществами бактерии в толстой кишке. Однако заметные изменения в кишечном микробиоме обычно требуют нескольких недель последовательных изменений в питании", – подчеркнула Джонсон.

Как добавить больше семян чиа в рацион

Специалисты советуют не торопиться, если вы только начинаете употреблять семена чиа, ведь их чрезмерное количество может вызвать дискомфорт.

"Поскольку семена чиа содержат много клетчатки и активно впитывают жидкость, лучше всего начинать с небольших порций и обязательно пить достаточно воды", – рассказала диетолог, магистр наук Кэри Ганс.

В издании подчеркнули: если переусердствовать, могут возникнуть газообразование, вздутие живота или жидкий стул. По словам обеих экспертов, большинство людей со временем могут без проблем употреблять от одной до двух столовых ложек семян чиа ежедневно.

При этом важно помнить, что семена чиа должны быть лишь частью сбалансированного рациона.

"Семена чиа могут способствовать здоровью кишечника, если употреблять их в рамках разнообразного питания, в которое также входят фрукты, овощи, фасоль, чечевица, цельнозерновые продукты, орехи и другие семена. Семена чиа не обязательно есть каждый день, но продукты, богатые клетчаткой, должны присутствовать в вашем рационе ежедневно", – отметила Ганс.

По словам Ганс, существует много простых способов добавить семена чиа в свой рацион.

"Их можно добавлять в йогурт, овсяную кашу, ночную овсянку, смузи или чиа-пудинг. Также семенами можно посыпать хлопья, тосты или салаты", – подытожила она.

Ранее УНИАН писал о 7 полезных для кишечника продуктах – они улучшают пищеварение, способствуют регулярности стула и поддержанию здорового микробиома кишечника. Отмечалось, что такими свойствами обладают йогурт, квашеная капуста, бананы, спаржа, авокадо, ягоды, костный бульон.

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