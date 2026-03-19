Кардиолог назвал одно действие, которое нельзя совершать людям с давлением сразу после пробуждения

Профилактика скачков давления – важное условие здоровья.

Люди с повышенным артериальным давлением, как правило, знают основные меры предосторожности: уменьшить потребление соли, хорошо высыпаться, быть физически активными и принимать назначенные врачом препараты – все это помогает снижать давление. Но, вероятно, о некоторых привычках, от которых нужно избавиться, известно не всем. Об этом пишет Parade.

Руководитель отделения кардиологии медицинского центра Тарикшах Сайед объяснил, что артериальное давление – это "фактическое давление в артериях, которые доставляют кровь от сердца к телу". По его словам, систолическое давление (верхнее значение) – это показатель в момент, когда сердце перекачивает кровь в тело, тогда как диастолическое (нижнее значение) отражает давление после того, как сердце завершило сокращение, и оно поддерживается благодаря эластичности артерий.

Нормальное артериальное давление для взрослых обычно составляет 120/80. Гипертония первой степени – это 130–139/80–89, а второй степени – более 140/90. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, почти половина взрослых имеют повышенное давление.

Если вам уже поставили диагноз гипертонии, вы, вероятно, знаете об изменениях образа жизни, которые стоит внедрить. Но знали ли вы, что есть действие, которого следует избегать сразу после пробуждения? Оказывается, оно может вызвать нежелательную реакцию и спровоцировать симптомы, связанные с этим хроническим состоянием.

Кардиолог Менхел Кинно говорит: если у вас высокое давление, не стоит резко вставать с постели сразу после пробуждения, особенно если вы принимаете антигипертензивные препараты.

"Вместо этого поднимайтесь постепенно: сначала посидите на краю кровати одну-две минуты, чтобы избежать головокружения, слабости или даже обморока. Эти симптомы возникают из-за временного снижения давления вследствие нарушения венозного возврата, то есть к сердцу возвращается меньше крови, чем обычно", – пояснил врач.

Что еще не стоит делать сразу после пробуждения

Помимо резкого подъема с кровати, есть и другие вещи, которых следует избегать сразу после пробуждения. По словам Кинно, людям с высоким давлением не стоит сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам. Это касается бега, тяжелой атлетики, интервальных тренировок высокой интенсивности и других изнурительных упражнений.

"Артериальное давление резко повышается после пробуждения из-за циркадных ритмов, повышенной активности симпатической нервной системы и гормональных изменений. Этот естественный утренний скачок давления может усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая риск перенапряжения сердца, аритмий или других осложнений, особенно у людей с неконтролируемой гипертонией, заболеваниями сердца или при приеме определенных препаратов", – рассказал врач.

Он советует после постепенного подъема с постели сначала выпить воды, принять лекарства, а уже через 30–60 минут начинать с легкой активности, например, растяжки или медленной прогулки.

"Интенсивные тренировки лучше оставить на более позднее время, когда организм будет более подготовлен, а давление стабилизируется", – добавил кардиолог.

Также он рекомендует согласовать с врачом индивидуальный план физической активности, который будет соответствовать вашим потребностям и состоянию здоровья.

"Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить оптимальное время и интенсивность тренировок, ведь регулярная умеренная аэробная активность в течение недели остается очень полезной для контроля гипертонии и снижения долгосрочных рисков", – подчеркнул кардиолог.

По словам доктора Сайеда, повышенное давление обычно не вызывает симптомов, если оно не слишком высокое, как и пониженное. Если вы относитесь к любой из этих категорий, важно быть особенно осторожными и не спешить после пробуждения.

"Часто пациенты не обращаются за медицинской помощью, поскольку не испытывают симптомов, но со временем высокое давление может повредить органы. Поэтому важно регулярно консультироваться с врачом и проходить лечение", – подчеркнул он.

Ранее УНИАН писал о двух фруктах, которые снижают давление, если употреблять их ежедневно. Речь идет об авокадо и манго. По словам ученых, с точки зрения пищевой ценности они хорошо дополняют друг друга. Авокадо богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами, а также калием и клетчаткой. Манго обеспечивает организм витамином C, антиоксидантами и дополнительной клетчаткой.

