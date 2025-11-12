Пора отказаться от менталитета "хорошее" и "плохое" питание. Диетолог даже посоветовала отказаться от недостаточного питания, чтобы похудеть.

Жир на животе очень упрямый и многим, кажется, что от него невозможно избавиться. Этот жир не только увеличивает талию, но и может вызывать проблемы со здоровьем.

Как пишет Eatingwell, исследования показывают, что повышенный уровень висцерального жира увеличивает риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, метаболический синдром и жировая дистрофия печени.

Отмечается, что многие привычки в питании и образе жизни ошибочно считаются "вредными", хотя на самом деле они могут помочь похудеть и сделать талию более изящной. Диетолог Натали Риццо развеял мифы о так называемом "вреде" некоторых вещей в деле похудения.

1. Меньше кардиотренировок

Хотя кардиотренировки сжигают больше всего калорий, они также могут вызывать чувство голода и приводить к перееданию. Поэтому бесконечные часы на беговой дорожке или велотренажере, лучше заменить хотьбой и силовым тренировкам.

Ходьба поможет похудеть и ускорить метаболизм. И чем больше вы ходите, тем лучше. Исследование показало, что чем больше человек ходит, тем меньше у него накапливается висцерального жира.

Поэтому основной вывод - двигайтесь больше, когда это возможно.

А силовые тренировки увеличивают количество сжигаемых калорий после тренировки. Кроме того, они со временем наращивают мышечную массу, а увеличение мышечной массы ускоряет метаболизм, что может играть роль в сжигании жира.

2. Ешьте больше полезных жиров

Исследования показывают, что тип потребляемых жиров имеет значение для похудения. Например, средиземноморская диета, богатая полезными для сердца моно- и полиненасыщенными жирами из таких продуктов, как орехи, жирная рыба, оливки и оливковое масло, способствует более здоровой массе тела и уменьшению количества висцерального жира.

3. Делайте дни отдыха

Дни отдыха необходимы для восстановления организма после интенсивных тренировок. Вот почему: во время тренировок мышцы подвергаются небольшим разрывам. Период отдыха после тренировки позволяет мышцам восстановиться и стать сильнее. Дни отдыха снижают риск травм, что поможет оставаться активными в долгосрочной перспективе.

4. Употребляйте достаточно калорий

Привычка номер один, от которой нужно избавиться, чтобы похудеть - это недостаточное питание, акцентировала диетолог.

Значительное ограничение потребления калорий может усилить чувство голода, что может привести к перееданию. Сбалансированное питание и перекусы дадут чувство сытости.

Выбирайте пищу, богатую белком и клетчаткой - двумя питательными веществами, которые способствуют ощущению сытости.

5. Делайте перерыв

Исследования неизменно связывают стресс с увеличением веса. Когда стресс становится хроническим, он также может повышать уровень гормона стресса кортизола, который заставляет организм накапливать жир в области живота. Таким образом, снижение стресса может играть ключевую роль в снижении веса.

Перерыв в течение дня, чтобы помедитировать, встать, подвигаться или поговорить с другом, может стать первым шагом к достижению ваших целей по снижению веса.

Недавно специалисты назвали упражнения стоя, которые помогут избавиться от живота после 50 лет. Они отметили, что потеря мышечной массы, плотности костей, силы и баланса - распространенные проблемы, с которыми сталкиваются многие, поэтому так важно заниматься силовыми тренировками.

