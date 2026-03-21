Для большинства людей такая привычка безопасна, но есть нюанс.

Многие люди ежедневно едят яйца на завтрак, и, в целом, если нет противопоказаний, такой рацион их полностью устраивает. На самом деле, это не самый плохой вариант - яйца богаты белком, полезными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Тем не менее, важно знать, повышают ли яйца холестерин, если вы стараетесь следить за его уровнем.

Можно ли есть яйца при повышенном холестерине

Издание Health со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США сообщает, что в одном яйце содержится около 180-200 мг холестерина. Современные исследования показывают, что пищевой холестерин, например, содержащийся в яичных желтках, мало влияет на уровень "плохого" холестерина ЛПНП в крови. Поэтому употребление яиц безопасно для большинства людей.

Health пишет об исследованиях, которые подтверждают, что употребление яиц от одного до шести раз в неделю может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) также рекомендует ежедневно употреблять от одного до двух яиц в рамках здорового питания для сердца.

Исследование, проведенное Министерством сельского хозяйства США, показало, что яйца богаты белком, полезными жирами, селеном, холином, фолиевой кислотой, железом, биотином, витаминами B12, A, D, E и K. Кроме того, яйца содержат антиоксидантные соединения, называемые лютеином и зеаксантином.

Люди, которые стараются следить за уровнем холестерина в организме, переживают, что очень сильно повышает холестерин именно яйцо, съеденное в то или иное время суток, однако это не совсем так. Исследования Американской кардиологической ассоциации показывают, что насыщенные жиры могут наносить больший урон, чем холестерин в составе яиц. Одно яйцо в день содержит примерно 1,5 гр насыщенных жиров, а порция говяжьей вырезки весом 85 граммов - 5,3 гр.

Магистр общественного здравоохранения, зарегистрированный диетолог-нутриционист и основательница компании Nutrition with N Никки Фата сказала, что единственная потенциальная проблема, связанная с ежедневным употреблением яиц, заключается в том, что это может снизить разнообразие рациона. Включение в рацион других продуктов необходимо для обеспечения более широкого потребления питательных веществ и снижения риска дефицита, так что, поедая куриный продукт ежедневно, можно не опасаться за свое здоровье.

Сколько яиц можно при высоком холестерине и как их готовить

Способ приготовления яиц может влиять на их калорийность, содержание холестерина и насыщенных жиров. Хотя можно употреблять в пищу любые яйца, лучший способ приготовления зависит от вашего общего рациона питания.

По данным Министерства сельского хозяйства США, жарка яиц на сливочном масле приводит к увеличению содержания насыщенных жиров. Пять граммов масла добавляют 2,5 грамма жиров, что гораздо больше, чем то количество, которое содержится в самом яйце. Такой вариант не подходит для людей, придерживающихся диеты, что требует минимального количества насыщенных жиров.

То же самое касается и яичницы-болтуньи с маслом, молоком или сливками - такое блюдо также содержит много насыщенных жиров и холестерина. Тем временем вареные яйца содержат меньше калорий и насыщенных жиров, так что, они считаются наиболее безопасными для организма и фигуры.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять от одного до двух яиц в день, и Рейчел Дикман, магистр наук, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по питанию подтверждает эту версию, объясняя, что 7 яичных желтков в неделю вряд ли навредят организму.

Тем не менее, некоторые исследования показывают, что употребление большего количества яиц и холестерина может повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с высоким уровнем холестерина, уже имеющимися заболеваниями сердца или диабетом могут подвергаться более высокому риску.

