Жир на животе - это проблема, с которой сталкивается большинство людей после 40 лет. Жир откладывается на животе по нескольким причинам, включая недостаток сна, гормональные изменения и резистентность к инсулину.
Физиотерапевт Брук Буссард назвала 3 пражнениями, которые можно выполнять где угодно, чтобы быстрее избавиться от жира на животе после 40 лет.
"Этот тип жира… увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических заболеваний. Сведение жира на животе важно для предотвращения этих заболеваний, которые негативно влияют на качество нашей жизни", - объяснилат Буссард.
Быстрые ноги
Встаньте прямо, расставив ноги чуть шире бедер и слегка согнув колени. Затем быстро поднимайте каждую ногу поочередно, как будто бежите на месте.
Выполняйте быстрые шаги 15–20 секунд, потом отдохните 2 секунды.
Повторите от 2 до 6 подходов.
Прыжки с приседанием
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Сгибайте бедра и колени, опускаясь в присед. Взрывным движением подпрыгните вверх. Мягко приземлитесь и сразу же опуститесь в присед для следующего повторения.
Выполняйте прыжки с приседанием 15–20 секунд. Отдохните 2 секунды.
Повторите от 2 до 6 подходов.
Альпинистское упражнение
Начните с высокой планки, расположив руки под плечами и держа тело прямо. Поочередно подтягивайте одно колено к груди. Очень быстро меняйте ноги.
Выполняйте упражнение 15–20 секунд, после чего тдохните 2 секунды.
Повторите от 2 до 6 подходов.
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