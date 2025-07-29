Она отметила, что для достижения успеха здоровое питание нужно сочетать с силовыми тренировками.

Чтобы избавиться от жира, человеку после 40 лет, необходимо сочетать здоровое питание с силовыми тренировками и достаточным потреблением белка.

Такой совет дала диетолог-нутрициолог Тара Коллингвуд. Она назвала продукты, богатые питательными веществами, которые содержат много белка и клетчатки, а также помогают регулировать уровень сахара в крови и чувство сытости, что является ключом к похудению, пишет Eatthis.

Яйца

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Первым продуктом, который Коллингвуд рекомендует употреблять в пищу, являются яйца. "Они богаты полноценным белком и лейцином... сохраняют чувство сытости, что может помочь снизить общее потребление калорий", - отметила специалист.

Куриная грудка без кожи (или грудка индейки)

"Постный, высококачественный животный белок с минимальным количеством жира. Содержит аминокислоты, необходимые организму для поддержания мышц при ограничении калорий", - объяснила пользу диетолог.

Лосось

Лосось, "или другая жирная рыба, например, сардины или скумбрия", также отлично подходит для сжигания жира. "Он богат белком и омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают метаболизм жиров и уменьшают воспаление. Омега-3 могут способствовать сохранению мышечной массы во время похудения, особенно у пожилых людей", - сказала Коллингвуд.

Листовая зелень

Она также рекомендует употреблять листовую зелень, "например, шпинат, капусту кале, мангольд". "Эта зелень очень низкокалорийная, богатая клетчаткой и магнием, который важен для работы мышц. Помогает чувствовать сытость без лишних калорий", - отметила специалист.

Чечевица и другие бобовые

"Богатство растительного белка, клетчатки и медленноусвояемых углеводов. Полезно для восстановления мышц, а также для поддержания стабильного уровня инсулина, что способствует сжиганию жира", - объяснила нутрициолог.

Греческий йогурт

"Богатство казеина и сывороточного белка, которые отлично подходят для поддержания мышц. Поддерживает здоровье кишечника (благодаря пробиотикам), помогает контролировать чувство голода и может служить высокобелковой закуской", - рассказала диетолог.

Ягоды

Черника, малина и клубника, отлично подходят для сжигания жира. "Низкокалорийны, богаты клетчаткой и антиоксидантами, что может способствовать здоровому обмену веществ. Утоляет тягу к сладкому, не вызывая скачков сахара в крови", - рассказала Коллингвуд.

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