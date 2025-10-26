Уменьшите живот, характерный для людей среднего возраста, с помощью этих эффективных упражнений стоя.

Потеря мышечной массы, плотности костей, силы и баланса - распространенные проблемы, с которыми сталкиваются многие, поэтому так важно заниматься силовыми тренировками.

Тренер Карен Энн Кэнхэм поделилась лучшими упражнениями, которые можно включить в программу тренировок, пишет Eatthis. Она объяснила, что кардио сжигает калории, но упражнения на пресс стоя укрепляют поперечную мышцу живота - глубокую мышцу пресса, которая действует как естественный корсет. "Эти упражнения также улучшают координацию и стабильность суставов, помогая предотвратить травмы и сохранить подвижность в пожилом возрасте", - добавила Кэнхэм.

6 упражнений стоя, которые убирают жир на животе

Для достижения наилучших результатов Кэнхэм подчеркивает важность регулярности. Она рекомендовала выполнять упражнения три-четыре раза в неделю по 15-20 минут, чтобы тонизировать мышцы живота, развить выносливость мышц туловища и способствовать долгосрочному сжиганию жира в сочетании с полноценным питанием и силовыми тренировками.

Скручивания стоя с коленом к локтю

Встаньте прямо, руки за головой. Поднимите колено, поворачивая корпус, и подтяните к нему правый локоть. Продолжайте чередовать стороны, контролируя движение.

Выполните 2-3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

Подъемы ног стоя

Встаньте прямо. Поднимите левую ногу прямо перед собой, сохраняя мышцы туловища в напряжении. Медленно опускайте. Повторите с другой стороны. Выполните 2–3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Рубка леса

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, держите гантель над плечом. Вдохните, переместив вес по диагонали к другой ноге и согнув колени. Выполните обратное движение. Повторите с другой стороны. Выполните 2–3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Боковые скручивания стоя

Встаньте прямо, руки за головой. Поднимите левое колено к левому локтю, сжимая поясницу. Чередуйте стороны. Выполните 2–3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Обратный отрыв стоя

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Держите гантель обеими руками. Поверните туловище, одновременно поднимая гантель по диагонали вверх через тело в противоположную сторону, завершив движение гантелью над плечом. Контролируя движение, выполните обратное движение и опустите гантель в исходное положение. Выполните 2–3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Марш у стены или планка стоя

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, лицом к стене на расстоянии вытянутых рук. Положите руки на поверхность на уровне плеч. Отведите ноги назад, приняв положение планки. Напрягите мышцы туловища и упритесь ладонями в стену. Поднимите одно колено к груди. Опустите, а затем поднимите другое колено к груди, как при марше. Выполните 2–3 подхода по 15 маршей.

