Учёные обнаружили неожиданную пользу оливкового масла первого отжима

Для здоровья важен тип масла.

В последнее время в соцсетях распространяется много информации о пользе оливкового масла. Конечно, не все из этого правда, но этот продукт, безусловно, оказывает положительное влияние на организм – не зря он является основным элементом средиземноморской диеты, пишет EatingWell.

Как отметило издание, одно из преимуществ оливкового масла – его положительное влияние на здоровье мозга и когнитивные функции. Исследование, опубликованное в журнале Lancet Public Health, признало снижение когнитивных способностей серьезной проблемой для общественного здоровья. В частности, речь шла о том, что растет уровень таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Но, по словам автора статьи, дипломированного диетолога Джейн Леверич, если изменить образ жизни, в том числе и питание, например, начать придерживаться средиземноморской диеты, возрастной когнитивный спад может замедлиться.

Впрочем, пишет она, что касается оливкового масла, то имеет значение его вид. Недавнее исследование, опубликованное в Microbiome, изучило, как потребление различных видов оливкового масла может влиять на когнитивное здоровье, в частности через его потенциальное влияние на кишечную микробиоту.

Важно понимать, что масло первого отжима минимально обрабатывается и сохраняет более высокую концентрацию биологически активных соединений с противовоспалительными свойствами, тогда как обычное масло проходит рафинацию, которая лишает его значительной части этих полезных компонентов. В то же время оба вида имеют схожий состав жирных кислот.

Как проводилось исследование

Чтобы изучить связь между потреблением оливкового масла, микробиотой кишечника и изменениями когнитивных функций, ученые использовали данные крупного рандомизированного контролируемого исследования PREDIMED-Plus, которое оценивает влияние изменений образа жизни на хронические заболевания, включая когнитивное здоровье.

Из 6784 участников PREDIMED-Plus для этого анализа случайным образом отобрали подгруппу из 656 человек, средний возраст которых – 65 лет. Отмечается, что одним из ключевых аспектов исследования был тип потребляемого оливкового масла: масло первого отжима (VOO) или обычное оливковое масло (COO). Это важно, пишет автор, ведь предыдущие исследования, например то, что вышло в журнале Frontiers in Nutrition, связывали потребление оливкового масла с когнитивными преимуществами, но часто не различали его виды.

В течение двух лет исследователи оценивали несколько факторов: питание участников, их когнитивные функции и микробиоту кишечника. После сбора данных ученые проанализировали три ключевые взаимосвязи: как потребление оливкового масла связано с изменениями когнитивных функций, как оно влияет на микробиоту кишечника и связаны ли изменения в микробиоте с изменениями когнитивных функций со временем.

Что показало исследование

Участников разделили на группы с низким, средним и высоким уровнем потребления оливкового масла по трем показателям: общее потребление, потребление масла первого отжима и обычного масла. При этом общее потребление означало суммарное количество всех видов масла.

Интересно, что при анализе общего потребления и потребления масла первого отжима участники с самыми высокими показателями по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего, демонстрировали улучшение общей когнитивной функции, а также отдельных аспектов, например, исполнительных функций и речи. В то же время высокое потребление обычного оливкового масла было связано с ухудшением исполнительных функций и более выраженным снижением общей когнитивной функции, включая речь.

Эти результаты свидетельствуют о том, что именно масло первого отжима может играть защитную роль для когнитивного здоровья, подчеркнула автор.

Что касается кишечной микробиоты, ученые обнаружили заметные различия в ее разнообразии в зависимости от типа масла. Высокое потребление масла первого отжима было связано с большим разнообразием микробиома, а высокое потребление обычного масла – с меньшим. Однако, когда исследователи проверили, объясняют ли эти изменения в микробиоте изменения когнитивных функций, особой связи они не обнаружили. В то же время некоторые виды бактерий все же были связаны с лучшими когнитивными показателями, что указывает на необходимость дальнейших исследований.

Как отмечается, результаты доказали, что не все виды оливкового масла одинаково влияют на здоровье. Если раньше акцент делался на оливковом масле в контексте средиземноморской диеты, это исследование показало, что тип масла, а именно масло первого отжима, может играть особую роль в поддержании когнитивного здоровья с возрастом.

Впрочем, подчеркивает издание, стоит учитывать определенные ограничения. Исследование было наблюдательным, то есть оно показывает лишь связи, но не доказывает причинно-следственные эффекты. Кроме того, оно проводилось среди пожилых людей в средиземноморской стране, где оливковое масло широко используется, поэтому результаты не обязательно применимы ко всем.

Как это применить в реальной жизни

Выбор оливкового масла может показаться сложным из-за большого количества вариантов в магазинах. Хотя все виды могут быть частью здорового рациона, масло первого отжима и экстра-первого отжима (EVOO) являются менее обработанными и сохраняют больше полезных соединений, в частности полифенолов, которые, как показывает исследование, могут увеличивать разнообразие микробиоты и улучшать когнитивные функции.

Однако, отмечает автор, более высокая цена таких масел может побуждать потребителей выбирать более дешевые, более рафинированные варианты. Она назвала способы, как сделать качественное масло более доступным. Во-первых, нужно выбирать бренды магазинов – они часто предлагают хорошее качество по более низкой цене. Также можно покупать большими объемами – это может быть дороже вначале, но снижает стоимость за единицу. При этом главное – использовать продукт до того, как он испортится. Кроме того, стоит знать правила хранения масла: выбирайте темные бутылки и держите его в прохладном темном месте.

Ранее УНИАН писал, как оливки влияют на организм. Отмечалось, что благодаря содержанию олеиновой кислоты и других полезных веществ они помогают бороться с воспалением, поддерживают здоровье сердца, повышают уровень антиоксидантов.

Вас также могут заинтересовать новости: