Не йогурт: ученые рассказали, чем завтракать для здоровья кишечника

Они назвали 5 полезных для пищеварения продуктов, которые легко можно включить в завтрак.

Завтрак, содержащий клетчатку, белок и полезные жиры, способствует здоровому пищеварению.

Хотя йогурт считается одним из самых полезных для кишечника продуктов, это не единственный вариант, пишет Verywellhealth.

1. Авокадо

Как установили исследования, он богат питательными веществами и является хорошим источником клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов. Он также содержит:

витамины группы В;

витамины С, Е и К;

фолат;

калий;

магний.

Клетчатка в авокадо действует как пребиотик, увеличивая разнообразие бактерий в кишечнике. Разнообразная микрофлора кишечника способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, как выяснили исследования, высокое содержание жиров и клетчатки также помогает дольше оставаться сытым и может предотвратить переедание и увеличение веса.

2. Семена чиа

Это богатые питательными веществами семена, которые легко включить в рацион. Семена чиа способны впитывать до 10 раз больше жидкости, чем весят сами, что способствует чувству сытости и замедляет пищеварение, установили исследования.

Помимо чувства сытости, семена чиа богаты:

клетчаткой;

жирными кислотами Омега-3;

антиоксидантами;

белком;

кальцием;

фосфором;

цинком.

Семена чиа также полезны для улучшения артериального давления, уровня холестерина, уменьшения воспаления и борьбы с ожирением.

3. Яйца

Они легко усваиваются и хорошо переносятся большинством людей. Они богаты холином, витамином А, биотином и антиоксидантами. Они также являются хорошим источником белка, который помогает дольше оставаться сытым.

4. Овсянка

Овсянка богата клетчаткой, которая способствует чувству сытости и улучшает пищеварение. Она также является хорошим источником фосфора, тиамина, магния и цинка.

Овсянка содержит бета-глюкан, который снижает уровень холестерина и увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Овсянка также может уменьшить запоры и диарею, а также улучшить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

5. Лосось

Отличный источник белка, а также богат омега-3 жирными кислотами. Он также содержит витамин D, селен, витамин B12, калий и холин.

Омега-3 необходимы для здоровья иммунитета, а также для здоровья глаз и мозга. Жирные кислоты омега-3 также могут помочь уменьшить воспаление в кишечнике и во всем организме. Они изменяют микробиоту кишечника и способствуют росту короткоцепочечных жирных кислот. Эти жирные кислоты снижают воспаление и уменьшают количество вредных бактерий.

Другие новости о полезном питании

Ранее гастроэнтерологи назвали лучшие фрукты для кишечника. Они отметили, что их нужно есть два в день. Однако врачи подчеркнули, что дело не в одном "чудодейственном продукте", а во всем рационе.

Кроме того, гастроэнтеролог назвал сок №1, полезный для кишечника. Этот напиток также поможет вам лучше спать.

Вас также могут заинтересовать новости: