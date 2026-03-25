Не йогурт: ученые рассказали, чем завтракать для здоровья кишечника

Завтрак, содержащий клетчатку, белок и полезные жиры, способствует здоровому пищеварению.
Хотя йогурт считается одним из самых полезных для кишечника продуктов, это не единственный вариант, пишет Verywellhealth.
1. Авокадо
Как установили исследования, он богат питательными веществами и является хорошим источником клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов. Он также содержит:
- витамины группы В;
- витамины С, Е и К;
- фолат;
- калий;
- магний.
Клетчатка в авокадо действует как пребиотик, увеличивая разнообразие бактерий в кишечнике. Разнообразная микрофлора кишечника способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, как выяснили исследования, высокое содержание жиров и клетчатки также помогает дольше оставаться сытым и может предотвратить переедание и увеличение веса.
2. Семена чиа
Это богатые питательными веществами семена, которые легко включить в рацион. Семена чиа способны впитывать до 10 раз больше жидкости, чем весят сами, что способствует чувству сытости и замедляет пищеварение, установили исследования.
Помимо чувства сытости, семена чиа богаты:
- клетчаткой;
- жирными кислотами Омега-3;
- антиоксидантами;
- белком;
- кальцием;
- фосфором;
- цинком.
Семена чиа также полезны для улучшения артериального давления, уровня холестерина, уменьшения воспаления и борьбы с ожирением.
3. Яйца
Они легко усваиваются и хорошо переносятся большинством людей. Они богаты холином, витамином А, биотином и антиоксидантами. Они также являются хорошим источником белка, который помогает дольше оставаться сытым.
4. Овсянка
Овсянка богата клетчаткой, которая способствует чувству сытости и улучшает пищеварение. Она также является хорошим источником фосфора, тиамина, магния и цинка.
Овсянка содержит бета-глюкан, который снижает уровень холестерина и увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Овсянка также может уменьшить запоры и диарею, а также улучшить симптомы синдрома раздраженного кишечника.
5. Лосось
Отличный источник белка, а также богат омега-3 жирными кислотами. Он также содержит витамин D, селен, витамин B12, калий и холин.
Омега-3 необходимы для здоровья иммунитета, а также для здоровья глаз и мозга. Жирные кислоты омега-3 также могут помочь уменьшить воспаление в кишечнике и во всем организме. Они изменяют микробиоту кишечника и способствуют росту короткоцепочечных жирных кислот. Эти жирные кислоты снижают воспаление и уменьшают количество вредных бактерий.
