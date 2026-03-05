Употребление этого продукта может способствовать уменьшению риска целого ряда заболеваний.

Несмотря на их скромные размеры, семена чиа называют чуть ли не самым эффективным средством в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Один из врачей на платформе TikTok утверждает, что их стоит добавлять практически в любые блюда, поскольку они поддерживают здоровье сердца, нормализуют артериальное давление и улучшают пищеварение.

Разберемся, можно ли есть семена чиа каждый день и чем они полезны на самом деле.

Семена чиа – польза и вред продукта

В вирусном ролике специалист по здоровью, выступающий под ником motivationaldoc, рассказал о многочисленных полезных свойствах этого продукта.

"Хотите сохранить здоровье и чувствовать себя отлично" – обращается он к зрителям. – "самое время узнать, что такое семена чиа". Далее врач поясняет, что они богаты "необходимыми питательными веществами, такими как клетчатка, белок, омега-3 жирные кислоты и различные микроэлементы", которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и могут способствовать профилактике запоров.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, две столовые ложки (28 г) семян чиа содержат около 10 г клетчатки – примерно треть рекомендуемой суточной нормы, а также почти 5 г белка и значительные количества кальция, магния и железа.

Особенно важно понимать, чем полезны семена чиа для кровеносной системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной около 20 миллионов смертей во всем мире, при этом одними из ключевых факторов риска являются повышенный уровень холестерина и высокое артериальное давление.

Эксперты проверили, влияют ли на риски этих заболеваний семена чиа – польза оказалось однозначной. Обзор, опубликованный в научном журнале Nutrients, показал, что их употребление связано со снижением уровня холестерина и триглицеридов.

В свою очередь, Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что растворимая клетчатка, которой богаты семена чиа, способствует снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП за счет уменьшения его всасывания в кровоток.

Для чего полезны семена чиа – для женщин и мужчин

Кроме того, как подчеркивает врач в TikTok, семена чиа способны впитывать количество воды, в 10–12 раз превышающее их собственный вес. В желудке они увеличиваются в объеме, создавая ощущение сытости на более длительное время, что может быть полезно для контроля массы тела.

Поддержание здорового веса имеет важное значение, поскольку избыточная масса тела повышает риск развития гипертонии и, снова-таки, сердечно-сосудистых заболеваний.

Также семена чиа "содержат кальций, фосфор и магний – элементы, необходимые для поддержания прочности костей", добавляет эксперт.

Одно из главных преимуществ, которым обладают семена чиа – как принимать этот продукт, то есть их универсальность как добавки. "Посыпайте ими салаты, добавляйте в смузи или готовьте пудинг из семян для дополнительной питательной ценности", – рекомендует доктор. "Сохраняйте позитивный настрой, придерживайтесь здорового питания, не забывайте о физической активности – и организм ответит вам благодарностью".

