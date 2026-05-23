20 продуктов, которые помогают сохранить молодость кожи

Правильный уход за кожей важен для сохранения молодости, однако эксперты уверены, что питание играет не менее важную роль в борьбе с морщинами и потерей упругости.

Диетологи и дерматологи назвали продукты, которые помогают поддерживать здоровье кожи благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и полезных жиров, пишет Prevention.

Специалисты объяснили, что одним из ключевых элементов молодой кожи является коллаген - белок, отвечающий за упругость и эластичность. С возрастом его выработка снижается, однако некоторые продукты способны стимулировать естественный синтез коллагена.

Дерматолог Дебра Джалиман отметила, что особенно важны витамин С, биотин, омега-3 жирные кислоты и эллаговая кислота. Эти вещества помогают улучшить текстуру кожи, уменьшить мелкие морщины и поддерживать здоровый цвет лица.

В список лучших антивозрастных продуктов эксперты включили авокадо, яйца, гранат, чернику, зеленый чай, лосось, сардины, устрицы и темный шоколад.

Так, авокадо содержит полезные жиры, которые питают кожу и повышают ее эластичность. Яйца являются источником белка и биотина, необходимых для выработки коллагена. Гранат и черника богаты антиоксидантами, защищающими кожу от повреждений и преждевременного старения.

Отдельное внимание специалисты уделили жирной рыбе. Лосось и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать увлажненность кожи и уменьшают воспалительные процессы.

Кроме того, эксперты посоветовали чаще есть листовую зелень, брокколи, помидоры, сладкий перец, морковь, тыкву и сладкий картофель. Эти продукты богаты витамином С и бета-каротином, которые помогают защищать кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Также в список полезных для кожи продуктов вошли семена льна и грецкие орехи. Они содержат антиоксиданты и полезные жиры, которые помогают бороться со свободными радикалами – одной из главных причин старения.

По словам специалистов, регулярное включение этих продуктов в рацион может улучшить состояние кожи, поддержать ее упругость и придать более свежий внешний вид.

Ранее диетолог назвала 5 продуктов, которые нужно есть, чтобы кожа имела здоровый вид. Она отметила, что прием добавок с коллагеном потенциально может помочь замедлить его потерю, но это не лучший способ.

Кроме того, дерматолог посоветовала, какие витамины выбрать для кожи. Дерматолог объяснила, как они поддерживают здоровье кожи и помогают уменьшить признаки старения.

