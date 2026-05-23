Врачи не успевают контролировать вирус Эболы в Конго, а он уже распространяется в Уганде

Вспышку лихорадки Эболы трудно держать под контролем из-за гуманитарной ситуации в Конго.

В восточной части Демократической Республики Конго вирус лихорадки Эбола распространяется быстрее, чем врачи успевают отслеживать его распространение. Как пишет Вloomberg, за один день удалось отследить лишь каждого пятого заболевшего.

Случаи заражения были в трех провинциях. Там выявлено не менее 83 подтвержденных случаев заражения, 746 предполагаемых и 1603 выявленных контактных лиц. При этом далеко не все из них находятся под наблюдением. "Это значит, что меры реагирования отстают от самой вспышки", - отмечается в статье.

При этом ситуацию осложняет социальная обстановка в Конго. Вирус был впервые выявлен в отдаленной провинции Итури. Родственники мужчины, который скончался от вируса, требуют выдать им тело для захоронения. Но врачи опасаются, что это приведет к еще большему распространению лихорадки. Между родственниками и властями вспыхнул конфликт, были подожжены платки для лечения заболевших. Во время беспорядков как минимум шестеро больных сбежали.

Отмечается также, что вспышка вызвана редким штаммом вируса Эбола Бундибугйо, против которого нет одобренных вакцин или методов лечения с использованием антител. "По всей видимости, вирус циркулировал незамеченным в провинции Итури в течение нескольких месяцев, прежде чем власти осознали, с чем имеют дело", - пишут авторы.

Вирус перебрался в Уганду

В субботу Уганда также сообщила о подтверждении трех новых случаев лихорадки Эбола. Общее число заболевших с момента обнаружения вируса в Уганде 15 мая достигло пяти человек, сообщило Reuters.

По данным министерства здравоохранения, это местный водитель и медработник, а также гражданка соседней Демократической Республики Конго.

"Министерство продолжает усиливать эпидемиологический надзор, ведет учет случаев заболевания, отслеживает контакты и ведет информационно-просветительскую работу для сдерживания вспышки", – говорится в заявлении ведомства.

Сразу после подтверждения первых двух случаев заболевания на этой неделе Уганда приостановила работу всего общественного транспорта, курсирующего в Демократическую Республику Конго. Один из первых двух заразившихся не смог побороть болезнь, что стало первым летальным случаем этой вспышки вируса в Уганде.

Рекомендации ВОЗ

Добавим, что накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск, связанный со вспышкой заболевания, для Демократической Республики Конго повышен до наивысшего уровня.

В рекомендациях ВОЗ говорится , что странам следует оперативно расширять лабораторное тестирование, отслеживание контактов и работу с населением, одновременно согласовывая создание "коридоров безопасности", позволяющих специалистам безопасно добраться до пострадавших районов.

Напомним, что вспышка вируса уже могла стать причиной десятков смертей в Конго. Данный штамм вируса ранее фиксировали лишь дважды: в Уганде в 2007 году и в ДР Конго в 2012 году. При этом Эбола является одним из самых смертоносных вирусов в мире – уровень летальности может достигать 90% в зависимости от доступа к медицинской помощи.

В ВОЗ отметили, что вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации, но страны, граничащие с ДРК, подвергаются высокому риску дальнейшего распространения вируса.

