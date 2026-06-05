Что лучше для похудения - яйца или греческий йогурт: ответ диетолога

Многие выбирают эти два продукта на завтрак.

Белок играет ключевую роль во время похудения, поскольку он помогает сохранить метаболически активную мышечную массу, одновременно увеличивая чувство сытости. Яйца и греческий йогурт являются одними из самых популярных источников белка, особенно во время завтрака. Издание Health разбиралось, что из них лучше для похудения.

По словам автора статьи, дипломированного диетолога Кристины Маниан, яйца могут быть лучшим выбором при похудении для тех, кто предпочитает соленые завтраки или хочет получить больше жиров и меньше углеводов. Более высокое содержание жира в яйцах в сочетании с белком обеспечит более длительное чувство сытости после еды.

Впрочем, пишет она, согласно данным исследования, опубликованного на страницах JAMA, в яйцах больше пищевого холестерина и насыщенных жиров.

Видео дня

"Что касается насыщенных жиров, исследования показывают, что они способны повышать уровень холестерина в крови, а значит, и увеличивают риск сердечных заболеваний", – отметила Маниан.

Также она напомнила, что в действующих рекомендациях по питанию США говорится о необходимости ограничивать потребление насыщенных жиров до 10 процентов от суточной нормы калорий.

В то же время, как говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Netw Open, яйца содержат значительное количество таких уникальных питательных веществ, как витамины группы В, витамин А, фосфор, селен, холин.

Греческий йогурт при похудении

Греческий йогурт может быть лучшим выбором белка во время похудения для тех, кто считает калории или следит за потреблением жиров. При аналогичном количестве белка греческий йогурт обычно содержит меньше калорий, чем яйца, хотя и больше углеводов.

Греческий йогурт также содержит меньше общего жира и пищевого холестерина, чем яйца.

"Для людей с проблемами сердца выбор греческого йогурта с низким содержанием жира или обезжиренного – отличный способ уменьшить потребление общего жира, насыщенных жиров и холестерина, а также потреблять меньше калорий", – подчеркнула Маниан.

По ее словам, греческий йогурт также может быть лучшим продуктом с высоким содержанием белка для тех, кто хочет поддерживать здоровье своих костей и зубов. Ведь 1 стакан греческого йогурта содержит меньше витаминов группы В, селена, витамина А и фосфора, чем три яйца, но он обеспечивает более чем в два раза больше кальция.

Какая пища дольше дает ощущение сытости

Наибольшим фактором, влияющим на сытость, является содержание жира, пишет издание. Хотя обычный греческий йогурт содержит больше углеводов, чем яйца, он фактически не содержит пищевых волокон – компонента, который способствует ощущению сытости. Яйца же содержат почти вдвое больше общего жира, чем греческий йогурт, хотя три яйца и один стакан греческого йогурта из цельного молока обеспечивают аналогичное количество насыщенных жиров. Поэтому яйца могут способствовать большему чувству сытости после еды благодаря более высокому общему содержанию жира. Однако, отметила диетолог, греческий йогурт из цельного молока также может способствовать чувству сытости больше, чем варианты с низким содержанием жира.

Также, подчеркнула она, важно учитывать, что еще вы едите вместе с этими продуктами. Например, сочетание яиц с цельнозерновыми тостами, овощами и/или сыром может продлить сытость за счет клетчатки, жира и дополнительного белка. Аналогично, чашка йогурта с арахисовой пастой, фруктами и гранолой может обеспечить такие же преимущества.

Можно ли есть оба продукта для похудения

"В конечном итоге, и яйца, и греческий йогурт могут быть полезным выбором белка для похудения. Самым важным фактором, который следует учитывать, являются индивидуальные цели в отношении здоровья и имеющиеся заболевания, особенно те, которые связаны со здоровьем сердца", – пояснила автор.

Также она отметила, что устойчивое похудение зависит от общих моделей питания, а не от отдельных продуктов.

"Независимо от того, что вы чаще едите – яйца или греческий йогурт, умеренное потребление их как части разнообразного рациона, включающего другие растительные белки, цельные зерна, фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена, является наиболее эффективным для поддержания похудения", – добавила она.

Ранее УНИАН писал, в каком возрасте нужно есть больше белка. Отмечалось, что рекомендация потреблять 0,8 грамма белка на килограмм веса тела действует до 40 лет. После этого эта норма увеличивается до 1-1,2 г на килограмм веса тела, а после 65 лет может потребоваться даже более 1,2 г белка на килограмм веса.

Вас также могут заинтересовать новости: