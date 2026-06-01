Как бальзам для организма: гастроэнтеролог назвал еду, в которой самый лучший белок

Врач составил свой собственный рейтинг популярных источников белка.

Специалист по внутренней медицине и гастроэнтерологии Саурабх Сети составил собственный рейтинг популярных источников белка. При этом он учитывал не только содержание белка, но и питательную ценность продукта и его влияние на здоровье. Как пишет Kobieta.wp.pl, в рейтинг, представленный Сети, вошли продукты как животного, так и растительного происхождения.

Наивысшее признание эксперта получили яйца. Врач подчеркнул, что многие люди ошибочно отказываются от желтка, сосредотачиваясь исключительно на яичном белке.

"Именно в желтке содержатся холин, витамин B12 и жирорастворимые питательные вещества. Выбрасывать желток – все равно что купить автомобиль и оставить его без двигателя", – образно объяснил врач, почему, по его мнению, не стоит лишаться этой части яйца.

Видео дня

Очень высокую оценку – 9 баллов из 10 – гастроэнтеролог поставил эдамаме – молодым соевым бобам. По его мнению, это один из самых ценных растительных продуктов с точки зрения качества белка. Полный набор незаменимых аминокислот делает эдамаме ценным источником белка для людей, придерживающихся растительного рациона.

"Это один из немногих растительных продуктов в мире, который содержит все девять незаменимых аминокислот", – подчеркнул он.

Такую же оценку – 9 из 10 – Сети поставил сывороточному белку, отметив, что это один из самых быстро усваиваемых источников протеина. Врач также посоветовал употреблять его после тренировки и выбирать продукты с максимально простым составом.

Высокую оценку получил и греческий йогурт. Однако эксперт обратил внимание, что многие ароматизированные варианты содержат значительное количество сахара.

"Ароматизированный греческий йогурт может содержать от 15 до 20 граммов добавленного сахара, поэтому лучше выбирать натуральный вариант и добавлять собственные фрукты. Так вы сохраните высокое содержание белка без резкого повышения уровня сахара в крови", – пояснил он.

В рейтинг также вошло темпе, которое тоже получило оценку 9 из 10. Это ферментированный продукт из сои, особенно популярный в азиатской кухне и среди сторонников растительного питания.

"Ферментация делает белок, содержащийся в темпе, более легким для пищеварения, чем почти во всех других бобовых культурах", – отметил Сети, добавив, что дополнительным преимуществом продукта является польза, связанная именно с процессом ферментации.

Значительно хуже в рейтинге показали себя протеиновые батончики. Гастроэнтеролог поставил им лишь 5 баллов из 10 и призвал потребителей внимательно читать этикетки. Особенно он предостерег от продуктов с высоким содержанием сахара и длинным списком ингредиентов.

"Если продукт содержит более 10 граммов сахара и список ингредиентов длиной с целый абзац, то вы просто едите обычный батончик, который лишь притворяется здоровым перекусом", – подытожил врач.

Ранее УНИАН писал о недооцененном виде мяса, идеальном для людей старшего возраста. Речь шла об индейке. Она легкая и богата белком, поэтому идеально подходит для пожилых людей. Также филе индейки и бедро без кожи имеют низкое содержание насыщенных жиров, а значит, не вызовут образование "вредного" холестерина.

Вас также могут заинтересовать новости: