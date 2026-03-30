Бег к автобусу может спасти жизнь: что выяснили исследователи

Короткие, несколькоминутные упражнения, например, бег до автобусной остановки, значительно снижают риск артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

По словам исследователей, подъем по лестнице, активные игры с детьми или быстрая ходьба между делами могут принести пользу здоровью, пишет Mirror.

В исследовании китайских ученых приняли участие 96 тыс. человек, которые в течение недели носили устройство, отслеживающее их движения. Эксперты сравнили данные с вероятностью смерти или развития восьми заболеваний в течение 7 лет.

Эти заболевания включали сердечно-сосудистые, аритмиюя, диабет 2 типа, заболевания печени, хронические заболевания легких, хроническую болезнь почек, деменцию и иммуноопосредованные воспалительные заболевания, включая артрит и псориаз.

Исследование показало, что люди, которые уделяли больше времени интенсивным физическим упражнениям, имели более низкий риск всех этих заболеваний.

Риск деменции был на 63% ниже по сравнению с людьми, которые не занимались интенсивной физической активностью, а риск диабета был на 60% ниже. По мнению исследователей, преимущества сохранялись даже при умеренном времени, затраченном на интенсивные тренировки.

Профессор Минсюэ Шэнь из Школы общественного здравоохранения сказала: "Интенсивная физическая активность запускает специфические реакции в организме. Во время интенсивной физической активности - такой, от которой вы задыхаетесь - организм реагирует очень активно. Сердце работает эффективнее, кровеносные сосуды становятся более гибкими, и организм улучшает свою способность использовать кислород".

Исследование показало, что интенсивность тренировок играет более важную роль в снижении риска воспалительных заболеваний, таких как артрит и псориаз. Однако для других заболеваний, таких как диабет и хронические заболевания печени, важны как время, затраченное на упражнения, так и их интенсивность.

Шэнь добавила: "Интенсивная физическая активность также снижает воспаление. Это объясняет, почему мы наблюдали сильную связь с воспалительными заболеваниями, такими как псориаз и артрит. Это также может стимулировать выработку химических веществ в мозге, которые помогают поддерживать здоровье клеток мозга, что может помочь объяснить более низкий риск деменции".

Ученая отметила, что людям не нужен абонемент в спортзал, чтобы добавить интенсивную физическую активность в свой день:

"Добавление в повседневную жизнь коротких периодов активности, которые немного вызывают одышку, например, быстрое восхождение по лестнице, быстрая ходьба между делами или активные игры с детьми, действительно изменит ситуацию".

Она ометила, что "даже 15-20 минут таких усилий в неделю, то есть всего несколько минут в день, были связаны со значительными преимуществами для здоровья".

Также ученые утверждают, что интенсивные физические нагрузки небезопасны для всех, особенно для пожилых людей или людей с определенными заболеваниями. Для них любое увеличение движения по-прежнему полезно, и физическая активность должна быть адаптирована к индивидуальным потребностям.

Ранее новое исследование установили, что дополнительные 11 минут сна ежедневно, еще 4,5 минуты быстрой ходьбы и примерно четверть стакана овощей в рационе могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, примерно на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: