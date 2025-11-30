Куркума сохраняется в организме в течение одного-двух дней, но такие факторы, как форма куркумы, дозировка и биохимия организма, могут сильно влиять на этот период.
В общем, как установили исследования, период выведения куркумина, активного компонента куркумы, занимает 1-2 дня, пишет Verywellhealth.
Факторы, влияющие на продолжительность нахождения куркумы в организме:
Форма
Куркума выпускаются в виде препаратов для местного применения, таких как кремы или мыло, которые наносятся непосредственно на кожу. Вы также можете принимать их внутрь в виде капсул, жевательных конфет, настоек или добавлять в напитки и еду в качестве специи.
Дозировка
Дозировка может варьироваться от 100 до 1000 миллиграммов (мг) в день в зависимости от продукта.
Если вы рассматриваете возможность добавления куркумы в обычный режим приема добавок, проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить оптимальную дозировку.
Химия тела
Многие факторы определяют, как организм метаболизирует (расщепляет) куркуму. Этот процесс может длиться всего несколько часов или растянуться на несколько дней. К этим факторам относятся:
- возраст
- физическое здоровье
- пол
- вес
Биодоступность и усвоение
Вещества, которые вы едите или пьете во время приема куркумы, влияют на то, как долго ее активный ингредиент, куркумин, остается в организме.
Организм не может легко усваивать куркумин, но при сочетании определенных веществ его усвоение может быть улучшено, что позволяет ему дольше оставаться в организме.
Пиперин: Это соединение, содержащееся в чёрном перце, является наиболее эффективным средством для улучшения усвоения куркумина. Прием пиперина одновременно с куркумином повышает уровень куркумина в сыворотке крови более чем на 2000%.
Жиры: Употребление жиров (таких как жирная рыба, орехи, семена или авокадо) вместе с куркумином может повысить биодоступность.
Как часто следует принимать добавки с куркумой
Если вы принимаете куркуму для уменьшения воспаления, вызванного артритом, эксперты рекомендуют принимать 500 мг куркумина два раза в день.
Имейте в виду, что добавки куркумы не следует принимать бесконечно. Эксперты рекомендуют принимать их не более двух-трех месяцев. Всегда консультируйтесь с врачом для определения правильной дозировки.
Польза куркумы
Куркума обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что обуславливает ее многочисленные полезные свойства для здоровья.
Некоторые состояния, при которых куркума может помочь:
- артрит
- аллергический ринит (сенная лихорадка)
- язвы полости рта, связанные с химиотерапией (оральный мукозит)
- депрессия
- гиперлипидемия (высокое содержание жиров в крови)
- стеатоз печени, ассоциированный с метаболической дисфункцией.
Возможные побочные эффекты
Большинство людей хорошо переносят куркуму, но у некоторых могут возникнуть легкие побочные эффекты, особенно при употреблении больших доз.
Побочные эффекты могут включать рефлюкс, запор, диарею, тошноту, расстройство желудка, рвоту.
Другие новости о пользе куркумы
Репутация куркумы как продукта для здоровья обусловлена ее способностью уменьшать воспаление, что может благотворно сказаться на здоровье мозга. Волшебный ингредиент куркумы - куркумин, мощный полифенол.
Согласно обзору, куркумин помогает блокировать определенные белки в мозге, которые вызывают воспаление, которое может способствовать развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.