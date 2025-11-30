Имейте в виду, что добавки куркумы не следует принимать бесконечно. Эксперты рекомендуют принимать их не более двух-трех месяцев.

Куркума сохраняется в организме в течение одного-двух дней, но такие факторы, как форма куркумы, дозировка и биохимия организма, могут сильно влиять на этот период.

В общем, как установили исследования, период выведения куркумина, активного компонента куркумы, занимает 1-2 дня, пишет Verywellhealth.

Факторы, влияющие на продолжительность нахождения куркумы в организме:

Форма

Куркума выпускаются в виде препаратов для местного применения, таких как кремы или мыло, которые наносятся непосредственно на кожу. Вы также можете принимать их внутрь в виде капсул, жевательных конфет, настоек или добавлять в напитки и еду в качестве специи.

Дозировка

Дозировка может варьироваться от 100 до 1000 миллиграммов (мг) в день в зависимости от продукта.

Если вы рассматриваете возможность добавления куркумы в обычный режим приема добавок, проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить оптимальную дозировку.

Химия тела

Многие факторы определяют, как организм метаболизирует (расщепляет) куркуму. Этот процесс может длиться всего несколько часов или растянуться на несколько дней. К этим факторам относятся:

возраст

физическое здоровье

пол

вес

Биодоступность и усвоение

Вещества, которые вы едите или пьете во время приема куркумы, влияют на то, как долго ее активный ингредиент, куркумин, остается в организме.

Организм не может легко усваивать куркумин, но при сочетании определенных веществ его усвоение может быть улучшено, что позволяет ему дольше оставаться в организме.

Пиперин: Это соединение, содержащееся в чёрном перце, является наиболее эффективным средством для улучшения усвоения куркумина. Прием пиперина одновременно с куркумином повышает уровень куркумина в сыворотке крови более чем на 2000%.

Жиры: Употребление жиров (таких как жирная рыба, орехи, семена или авокадо) вместе с куркумином может повысить биодоступность.

Как часто следует принимать добавки с куркумой

Если вы принимаете куркуму для уменьшения воспаления, вызванного артритом, эксперты рекомендуют принимать 500 мг куркумина два раза в день.

Имейте в виду, что добавки куркумы не следует принимать бесконечно. Эксперты рекомендуют принимать их не более двух-трех месяцев. Всегда консультируйтесь с врачом для определения правильной дозировки.

Польза куркумы

Куркума обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что обуславливает ее многочисленные полезные свойства для здоровья.

Некоторые состояния, при которых куркума может помочь:

артрит

аллергический ринит (сенная лихорадка)

язвы полости рта, связанные с химиотерапией (оральный мукозит)

депрессия

гиперлипидемия (высокое содержание жиров в крови)

стеатоз печени, ассоциированный с метаболической дисфункцией.

Возможные побочные эффекты

Большинство людей хорошо переносят куркуму, но у некоторых могут возникнуть легкие побочные эффекты, особенно при употреблении больших доз.

Побочные эффекты могут включать рефлюкс, запор, диарею, тошноту, расстройство желудка, рвоту.

Репутация куркумы как продукта для здоровья обусловлена ее способностью уменьшать воспаление, что может благотворно сказаться на здоровье мозга. Волшебный ингредиент куркумы - куркумин, мощный полифенол.

Согласно обзору, куркумин помогает блокировать определенные белки в мозге, которые вызывают воспаление, которое может способствовать развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.

