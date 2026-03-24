Даже небольшие ежедневные изменения могут снизить риск инфаркта: о чем идет речь

Исследователи проанализировали данные более 53 тысяч человек среднего возраста.

Даже незначительные корректировки повседневных привычек – сна, физической активности и питания – способны существенно снизить риск сердечного приступа, пишет The Independent.

Согласно новому международному исследованию, дополнительные 11 минут сна ежедневно, еще 4,5 минуты быстрой ходьбы и примерно четверть стакана овощей в рационе могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых событий – включая инфаркты и инсульты – примерно на 10%.

Авторы исследования из Австралии, Чили и Бразилии отмечают: такие небольшие изменения значительно легче внедрить и поддерживать, чем радикальные изменения образа жизни.

Видео дня

В работе, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology, исследователи проанализировали данные более 53 тысяч жителей Великобритании среднего возраста, которые участвовали в проекте Biobank. Их сон и физическую активность отслеживали с помощью носимых устройств, в частности смарт-часов, а информацию о питании участники предоставляли самостоятельно.

За 8 лет наблюдения было зафиксировано более 2 тыс. серьезных сердечно-сосудистых событий.

На основе полученных данных ученые определили оптимальную модель образа жизни: сбалансированное питание; 8–9 часов сна в сутки; не менее 42 минут умеренной или интенсивной физической активности ежедневно.

Сочетание этих факторов, по словам ученых, снижает риск инфарктов и инсультов на 57%.

К умеренной активности относятся быстрая ходьба, танцы, работа в саду или езда на велосипеде, тогда как интенсивная активность включает бег, плавание или аэробику.

Ведущий автор исследования, научный сотрудник Сиднейского университета Николас Кемел, подчеркнул важность совокупного эффекта небольших изменений:

"Сочетание даже нескольких небольших изменений может оказать значительное положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье".

По его словам, такой подход является более реалистичным для большинства людей, чем попытки резко изменить одну привычку.

Старший автор исследования, профессор Эммануэль Стаматакис, сообщил, что в будущем команда планирует создавать цифровые инструменты, которые будут помогать людям формировать здоровые привычки.

Старшая кардиологическая медсестра British Heart Foundation Эмили Макграт также подчеркнула, что многим людям сложно кардинально изменить образ жизни из-за ежедневной занятости.

"Отрадно то, что изменения не обязательно должны быть значительными. Даже небольшие шаги – чуть больше сна, несколько дополнительных минут движения или больше овощей – вместе могут существенно улучшить здоровье сердца", – отметила она.

Другие новости о здоровье

