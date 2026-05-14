Яблоки считаются весьма полезным фруктом, однако не все знают, что их семена не рекомендуется употреблять в большом количестве: они содержат вещества, которые при избытке могут негативно повлиять на организм человека.

сколько косточек яблока можно есть в день и почему не стоит с этим экспериментировать, пишут эксперты из Medical News Today.

Чем ядовиты семечки яблок – в каких количествах их можно есть

Вещество это называется амигдалин, и при определенных условиях оно может превращаться в цианид – сильнодействующий яд.

Конечно, можно выделить и положительные свойства, которыми обладают семечки яблок – польза и вред этого продукта могут проявляться по-разному в зависимости от количества их употребления.

Так, если человек случайно проглотит одно или два семечка, это, как правило, не вызывает никаких последствий: опасность возникает только при употреблении большого количества разжеванных или измельченных семян, когда в организм попадает заметная доза токсичного вещества.

При этом амигдалин содержится не только в яблоках, но и в семенах других плодов, например груш, абрикосов и вишен.

Считается, что смертельная доза цианида составляет примерно 50–300 миллиграммов. По оценкам исследований, для развития острого отравления человеку может потребоваться съесть от нескольких десятков до нескольких сотен разжеванных семян – точное количество зависит от массы тела и индивидуальных особенностей.

Что произойдёт, если съесть все семена из яблока – побочные эффекты

Цианид (цианистый водород) при попадании в пищеварительную систему нарушает поступление кислорода к клеткам организма, из-за чего и проявляется его токсическое действие.

Симптомы отравления могут появиться через несколько минут или часов. К легким признакам относятся головная боль, головокружение, спутанность сознания и расширение зрачков. В более тяжелых случаях возможны снижение давления, судороги, потеря сознания и даже кома.

Яблочный сок также обычно не представляет опасности, если в него не попали измельченные семена. При этом в процессе промышленной обработки и пастеризации возможное содержание токсичных веществ дополнительно снижается.

В каком случае нельзя есть яблоки

Существуют состояния и заболевания, которые делают организм более уязвимым к воздействию цианидов:

Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Болезни дыхательной системы (хронические обструктивные заболевания легких, астма).

Болезнь Вильсона.

Синдром Кернса-Сейра.

В итоге, зная, почему нельзя есть косточки от яблок, вы можете не только обезопасить собственное здоровье, но и защитить других людей, особенно детей.

