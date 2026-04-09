Что происходит с организмом, если есть цельнозерновой хлеб: объяснение диетолога

Этот вид хлеба содержит клетчатку и питательные вещества, полезные для организма.

Не весь пшеничный хлеб одинаково влияет на организм. Например, цельнозерновой содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем рафинированные варианты, пишет диетолог Линдси ДеСото на страницах Health.

Она рассказала, какие преимущества для здоровья имеет пшеничный цельнозерновой хлеб.

1. Может улучшиться здоровье кишечника

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один средний кусочек цельнозернового пшеничного хлеба содержит около 2,7 грамма клетчатки, или около 10% суточной потребности.

По словам автора, клетчатка помогает продвигать пищу по пищеварительному тракту, благодаря чему обеспечивается регулярный стул.

"Если у вас есть проблемы с опорожнением, может помочь добавление большего количества продуктов, богатых клетчаткой, таких как пшеничный хлеб", – пишет диетолог.

Она пояснила, что клетчатка также питает в кишечнике полезные бактерии, которые помогают расщеплять пищу, поддерживать иммунную систему и даже играют определенную роль в настроении и здоровье мозга.

2. Может стабилизировать уровень сахара в крови

Цельнозерновой пшеничный хлеб может помочь контролировать уровень сахара в крови, в отличие от рафинированных белых сортов. По словам ДеСото, клетчатка замедляет скорость расщепления и усвоения углеводов организмом, и это помогает предотвратить быстрое повышение уровня сахара в крови после еды и поддерживает его более стабильный уровень.

В исследовании 2021 года, опубликованном в журнале The Korean Society of Food Science and Nutrition, у людей с диабетом второго типа, ежедневно употреблявших цельнозерновой хлеб в течение 12 недель, наблюдалось улучшение уровня сахара в крови.

"Употребление большего количества клетчатки также может помочь снизить риск развития диабета второго типа. Некоторые исследования показывают, что клетчатка поддерживает здоровые кишечные бактерии и другие соединения, участвующие в контроле уровня сахара в крови", – отметила автор.

3. Обеспечит определенную дозу питательных веществ

Пшеничный хлеб содержит не только клетчатку, но и питательные вещества, необходимые вашему организму, хотя их точное количество может отличаться в зависимости от вида.

Как пояснила диетолог, в нем есть витамины группы В: тиамин, ниацин и фолат. Они помогают преобразовывать пищу в энергию. В хлебе также есть магний и фосфор, полезные для мышц и костей. Кроме того, в нем содержится железо, помогающее переносить кислород в крови, и селен – антиоксидант, поддерживающий иммунитет.

4. Дольше обеспечит сытость

Продукты с клетчаткой могут помочь вам дольше чувствовать сытость после еды, говорит ДеСото. По ее словам, замедляя пищеварение, пшеничный хлеб может облегчить контроль над аппетитом.

В исследовании 2025 года, опубликованном в European Journal of Nutrition, люди, которые потребляли больше цельного зерна, со временем набирали меньше веса. Те, кто ел больше рафинированных зерен, набирали больше веса.

5. Уменьшит воспаление

Цельнозерновые продукты, в том числе цельнозерновой хлеб, способствуют снижению уровня воспаления в организме, говорит эксперт. Об этом свидетельствует исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nutrients. Это, вероятно, связано с содержанием клетчатки и антиоксидантных соединений.

"Хроническое воспаление связано со многими заболеваниями, включая болезни сердца и диабет 2 типа. Некоторые исследования показывают, что употребление большего количества цельнозерновых продуктов может помочь снизить маркеры воспаления и уменьшить этот риск", – говорится в статье.

6. Может улучшиться здоровье сердца

Диетолог рассказала, что клетчатка в цельнозерновом хлебе может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, или "плохого" холестерина.

"Более низкий уровень холестерина способствует снижению риска сердечных заболеваний. Цельнозерновые продукты также могут поддерживать здоровое кровяное давление и уровень сахара в крови, что важно для здоровья сердца", – говорит она.

Как выбрать самый полезный пшеничный хлеб

Как отметила Де Сото, некоторые виды хлеба изготавливаются из рафинированной муки и могут содержать совсем немного цельного зерна. Это означает, что в них мало клетчатки и питательных веществ.

Чтобы получить максимальную пользу от хлеба, стоит выбирать тот, в составе которого цельнозерновая мука указана на первом месте. Также нужно обращать внимание на содержание натрия: продукт со значительным содержанием соли нанесет вред здоровью.

Ранее УНИАН писал, чем полезен и для кого вреден хлеб на закваске. Отмечалось, что этот продукт улучшает здоровье кишечника, снижает риск заболеваний, уменьшает уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердца.

В то же время хлеб на закваске имеет и ряд недостатков: он не является безглютеновым, а значит, вреден для людей с целиакией или серьезной аллергией на глютен, может содержать загрязнения из-за возможного заражения закваски плесенью или опасными бактериями.

