Эта диета разработана так, чтобы человек не получил истощения, но смог замедлить старение.

Исследование Университета Южной Калифорнии изучило новый режим питания, имитирующий голодание. И самый большой сюрприз: он может снизить биологический возраст человека.

Как пишет Times of India, диета, имитирующая голодание - это 5-дневная диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким общим содержанием калорий, белков и углеводов. Она разработана для того, чтобы имитировать эффект голодания, когда человек пьет только воду, но при этом обеспечивает необходимые питательные вещества и значительно облегчает людям завершение голодания.

Его разработала лаборатория профессора Школы имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии Вальтера Лонго, старшего автора нового исследования.

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Для изучения влияния этой диеты на людей были отобраны две группы, в каждой из которых были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Диета, имитирующая голодание, включала растительные супы, энергетические батончики, энергетические напитки, чипсы и чай, порционно распределяемые в течение 5 дней, а также добавки, обеспечивающие высокий уровень минералов, витаминов и незаменимых жирных кислот. Контрольной группе было рекомендовано соблюдать обычную или средиземноморскую диету.

"Это первое исследование, которое показывает, что ограничения, основанные на питании, могут сделать людей биологически моложе", - прокомментировал Лонго.

Клинические исследования показали, что участники, соблюдавшие диету, имитирующую голодание, снизили биологический возраст в среднем на 2,5 года.

Другие новости о биологическом возрасте

Биологический возраст - это уникальный способ измерения организма, независимо от фактического года рождения.

"Биологический возраст учитывает различные биологические и физиологические факторы развития, включая образ жизни, генетику, питание и заболевания", - объяснила доктор Сакеита Краудер. При этом специалисты назвали главную привычку, которая может снизить биологический возраст.

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