Исследователи отметили, что те, кто набирает высокие баллы по этим факторам, на шесть лет биологически моложе своего фактического возраста.

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), внесение нескольких конкретных изменений в образ жизни может замедлить биологическое старение на шесть лет.

Новое исследование организации показало, что улучшение здоровья сердца является ключом к замедлению старения, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, пишет Fox News. "Улучшение здоровья сердца посредством здорового образа жизни не только снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но также может замедлить скорость биологического старения, что может увеличить количество лет жизни, прожитых в добром здравии", - прокомментировала автор исследования Нур Макарем.

Хотя хронологический возраст основан строго на календарных годах, AHA отслеживает фенотипический возраст, который учитывает как фактический возраст, так и маркеры крови, которые измеряют такие показатели, как обмен веществ, воспаление и функция органов.

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"Фенотипический возраст - это практический инструмент для оценки процесса биологического старения нашего организма и надежный предиктор будущего риска заболеваний и смерти", - пояснила Макарем.

"Мы наблюдали зависимость "доза-реакция", а это означает, что по мере улучшения здоровья сердца биологическое старение замедляется. Любой прогресс в улучшении здоровья сердца имеет клиническое значение и способствует здоровому долголетию", - отметила исследователь.

В исследовании приняли участие 6500 людей, средний возраст которых составлял 47 лет. В результате исследования выяснилось, что средний фактический возраст людей со здоровым сердцем составлял 41 год, а их средний биологический возраст - 36 лет. А для людей с плохим сердечно-сосудистым здоровьем средний фактический возраст составлял 53 года - по сравнению со средним биологическим возрастом 57 лет.

В связи с этим специалисты выделили 8 ключевых факторов здоровья сердца. Исследователи отметили, что те, кто набирает высокие баллы по этим факторам, в среднем на шесть лет биологически моложе своего фактического возраста.

Соблюдение здорового режима сна;

Не курить;

Регулярная физическая активность;

Соблюдение здорового питания;

Поддержание здорового веса тела;

Поддержание здорового уровня глюкозы в крови;

Поддержание здорового уровня холестерина;

Поддержание здорового кровяного давления.

После оценки всех восьми маркеров люди получали оценку высокого, среднего или низкого здоровья сердца. "Эти результаты помогают нам понять связь между хронологическим возрастом и биологическим, а также то, как следование привычкам здорового образа жизни может помочь нам жить дольше", - прокомментировал один из авторов исследования Дональд М. Ллойд-Джонс.

Здоровье сердца

Покалывание в конечностях может свидетельствовать об опасном уровне холестерина в организме. Последний связан с высоким риском развития заболеваний сердца. Об этом рассказали специалисты из медицинского учреждения Mayo Clinic. На покалывания в конечностях пациенты, как правило, начинают жаловаться, когда жировые бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу. При этом покалывание не является прямым симптомом повышенного уровня холестерина.

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