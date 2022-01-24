Новое исследование австралийских ученых впервые указало на то, что по сетчатке глаза можно судить о продолжительности жизни человека в целом.

Ученые из Австралийского центра глазных исследований (CERA) создали самообучающуюся компьютерную программу, способную по сетчатке глаза, не только определить биологический возраст человека, но и предсказать, какие проблемы со здоровьем он может испытать в будущем и даже сколько он проживет.

Алгоритм дает столь точные результаты, что в ходе экспериментов позволил вычислить возраст 47 тыс. британцев среднего и пожилого возраста с погрешностью не более 3,5 лет, сообщает Би-би-си.

Поскольку исследования были растянуты по времени более чем на десятилетие, с момента, когда были сделаны снимки, успел умереть 1871 человек, и в эту группу попало большинство людей, чья сетчатка выглядела старше.

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Хотя ранее уже проводились исследования, позволившие предположить, что по состоянию клеток глазного дна можно делать выводы о грозящих человеку сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками и другими органами, новое исследование впервые указало на то, что по сетчатке можно судить и о продолжительности жизни человека в целом.

Исследователи связывают это с тем, что ткани сетчатки насыщены кровеносными сосудами и нервными окончаниями, что дает важную визуальную информацию о состоянии мозга и сердечно-сосудистой системы. По словам ученых, сетчатка таким образом служит окном, в котором можно увидеть существующие и грядущие неврологические проблемы.

"Проделанная нами работа подтверждает гипотезу о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения организма и весьма чувствительна к совокупному урону, который наносит этот процесс, повышающий риск летального исхода", - делают вывод авторы исследования.

Хотя науке известны и другие биомаркеры старения, они далеко не так точны, как определение возраста по сетчатке, к тому же очень дорогостоящи, отнимают много времени и являются инвазивными.

А вот сетчатку можно отсканировать менее чем за пять минут, и если в ходе дальнейших исследований удастся сделать привязку этой тканевой прослойки к остальному организму, то у врачей в руках будет новый превосходный диагностический инструмент.

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