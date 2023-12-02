Эта привычка поможет вам почувствовать себя намного моложе, независимо от дня рождения.

Биологический возраст - это уникальный способ измерения организма, независимо от фактического года рождения.

"Биологический возраст учитывает различные биологические и физиологические факторы развития, включая образ жизни, генетику, питание и заболевания", - объяснила доктор Сакеита Краудер, пишет Parade.com

Специалисты отметили, что адаптация некоторых привычек может быть сродни погружению в источник молодости. Эксперты утверждают, что регулярная физическая активность - это способ номер один чувствовать себя лучше и моложе. "Мой самый большой совет пациентам — заниматься спортом каждый день", - отметил доктор Кеннет Консилья.

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При этом специалисты отмечают, что физическая активность оказывает незамеченное волновое влияние на образ жизни, который также может снизить биологический возраст. "Люди, которые занимаются спортом каждый день, как правило, едят более здоровую пищу, пьют больше воды и лучше спят", - объяснил Консилья.

С этим согласен другой эксперт. "Физические упражнения укрепляют не только ваше тело, но и разум", - сказал доктор Гэри Смолл.

"Ежедневная 30-минутная быстрая прогулка не только улучшит здоровье сердца и снизит риск развития диабета и некоторых видов рака, но также улучшит когнитивное здоровье и снизит риск болезни Альцгеймера и деменции", - сказал он.

Также Смолл рекомендует средиземноморскую диету. "Жиры омега-3 из рыбы и орехов снижают уровень воспаления, что в противном случае увеличивает риск развития деменции и сердечных заболеваний", - отметил он и добавил, что свежие фрукты и овощи борются с возрастным окислительным стрессом, который вызывает износ клеток по всему телу.

Также специалисты советуют управлть стрессом. Возможно, вы слышали, что стресс "дает вам седые волосы" (признак того, что стресс ускоряет старение). Эксперты говорят, что в этом есть доля правды.

"Хронический стресс повышает уровень кортизола, который повреждает клетки мозга и сердца", - объяснил Смолл.

Чтобы успокоиться перед сном он советует не включать телевизор, а лучше почитать книгу.

Кроме того, постоянный качественный сон улучшает тело и разум и может повлиять на ваш биологический возраст.

"Сон восстанавливает силы", - говорит доктор Консилья. Он отметил, что хороший качественный сон очень важен и лучше спать не менее семи часов в сутки.

Физическая активность для здоровья

Ученые уже давно заявляют, что умеренная физическая активность на протяжении дня очень полезна. Она благотворно влияет на общее состояние здоровья человека и способна затормозить старение.

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