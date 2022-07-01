Глава Минздрава отметил, что через год-два увеличится количество случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Украинцы стареют на 10-15 лет из-за психоэмоционального давления, вызванного войной, из-за чего значительно "молодеют" заболевания.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине происходит самая информатизированная война со всех времен, поскольку люди практически в прямом эфире видят ужасные последствия войны, которая продолжается.

"По предварительным просчетам и исследованиям, такой продолжительности влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет. То есть нас будут догонять те болезни, которые, обычно, например, в 40 лет, не случались, а случались в 60 лет", - сказал он.

Ляшко сообщил, что украинский Минздрав готовится к тому, что через год-два увеличится количество случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, то есть инфарктов и инсультов.

Также глава Минздрава отметил, что в Европе неожиданно для всех наблюдается вспышка коронавирусной болезни.

"Беспокойная динамика в европейском регионе относительно коронавируса, она стремительно выросла в два раза. В день регистрируется более 400 тысяч случаев по ковиду, и уже ВООЗ заявила, что это очередной вызов, потому что этого никто не ожидал летом", - сказал Ляшко.

Ранее стало известно, что украинцы в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом лекарств и как следствие - с обострением болезней.

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