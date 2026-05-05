Зеленый или с пятнами: диетологи рассказали, как степень зрелости банана влияет на здоровье

Они объяснили, что со временем содержание сахаридов в фрукте достигает своего пика.

Пищевой состав банана, включая количество сахара, крахмала и витаминов, существенно меняется по мере его созревания, пишет Huffpost.

Недозрелые плоды – твердые и зеленые – являются настоящим суперфудом для стабилизации глюкозы. Как отметила диетолог Эйвери Зенкер, "эта стадия имеет самое высокое содержание резистентного крахмала и низкое содержание сахара". Такой крахмал работает как клетчатка, помогая при преддиабете, инсулинорезистентности и синдроме раздраженного кишечника.

"Резистентный крахмал действует очень похоже на клетчатку, что означает, что он ферментируется в кишечнике и может быть полезен для контроля сахара в крови", – добавила преподаватель нутрициологии Аманда Соседа.

Она также советует есть их с арахисовым маслом для лучшего эффекта. Однако спортсменам их лучше избегать из-за риска тяжести в желудке.

Едва созревший и желтый: золотая середина

Когда банан становится желтым, но сохраняет зеленые кончики, крахмал начинает превращаться в сахар. Как говорится в материале, этот вариант идеален для женщин в период менопаузы и людей, которым нужна стабильная энергия без резких скачков глюкозы. Уровень калия и магния здесь остается стабильным.

Полностью желтый банан – это пик витаминов и антиоксидантов. По мнению Соседы, один такой фрукт дает 8% суточной нормы калия и магния, что критически важно для давления и мышц. Это лучший выбор перед тренировкой или для детей, которым нужен быстрый и полезный перекус.

Коричневые пятна и перезрелые плоды

Очень спелые бананы и перезрелые (с пятнами и коричневые) имеют самое высокое содержание сахара. Как отмечают диетологи, такие плоды легко усваиваются, что полезно при плохом аппетите, но опасно для диабетиков. Интересно, что в перезрелых плодах меньше витамина С (10 мг против 14 мг в спелых), но больше фолатов.

"Эта стадия лучше всего подходит для выпечки и заморозки", – считает Зенкер.

Другие полезные советы

