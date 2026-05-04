Врачи назвали напиток, снижающий кровяное давление: достаточно всего одного стакана

Рекомендуется употреблять продукт прямого отжима без сахара.

Ежедневное употребление всего одного стакана этого особенного напитка может стать мощной поддержкой для сердца, почек и печени. Благодаря уникальному составу он эффективно борется с холестерином и воспалениями, пишет Wp Kobieta.

Речь идет о гранатовом соке, который некоторые называют "эликсиром жизни", он содержит значительно больше полифенолов и антиоксидантов, чем популярный зеленый чай или красное вино. Именно эти соединения помогают организму бороться с высоким давлением.

Научные исследования подтверждают, что ингредиенты граната подавляют окисление так называемого "плохого" холестерина. По мнению специалистов, это напрямую предотвращает отложение атеросклеротических бляшек в сосудах и защищает от сердечного приступа или инсульта.

Помимо кардиологической помощи, напиток укрепляет иммунитет и улучшает кровообращение. Благодаря витаминам C, E, B и калию, сок становится естественным способом повысить жизненную энергию.

Особую ценность гранат имеет для детоксикации. По имеющимся данным, антиоксиданты пуникагины защищают клетки почек от окислительного стресса. Также активные соединения "поддерживают процессы регенерации гепатоцитов, то есть клеток печени, и помогают уменьшить стеатоз этого органа".

Для достижения эффекта рекомендуется пить один стакан сока в день. Лучший выбор – продукт прямого отжима без сахара.

Однако эксперты отмечают, что ингредиенты граната могут взаимодействовать с некоторыми активными веществами, содержащимися в лекарствах, в частности с препаратами от давления или статинами. В таких случаях перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

